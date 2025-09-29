Практика судів
11:11, 29 вересня 2025
Олександр Сирський повідомив, що під час контрнаступу ЗСУ вдалося звільнити приблизно 175 квадратних кілометрів території.
На Добропільському напрямку частина російських підрозділів опинилася в оточенні, — Сирський
Фото: Олександр Сирський
Сили оборони України оточили частину російських підрозділів, які намагалися прорватися в район Добропілля, що на Донеччині. В ході боїв на цьому напрямку було ліквідовано близько 1800 російських загарбників. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський.

За даними Сирського, взяти частину окупантів в оточення вдалося завдяки спланованій операції. Від початку контрнаступальних дій, Сили оборони звільнили близько 175 квадратних кілометрів площі та ще 195 квадратних кілометрів площі зачистили від диверсантів РФ.

"Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 квадратних кілометрів. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 квадратних кілометрів", — розповів Головнокомандувач.

Крім того, Сирський повідомив про знищення 969 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Фото: Олександр Сирський 

Олександр Сирський

