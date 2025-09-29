На Добропольском направлении часть российских подразделений оказалась в окружении — Сырский

Александр Сырский сообщил, что во время контрнаступления ВСУ удалось освободить около 175 квадратных километров территории.

Фото: Александр Сырский

Силы обороны Украины окружили часть российских подразделений, которые пытались прорваться в район Доброполья Донецкой области. В ходе боев на этом направлении было ликвидировано около 1800 русских захватчиков. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский.

По данным Сырского, взять часть окупантов в окружение удалось благодаря спланированной операции. С начала контрнаступательных действий Силы обороны освободили около 175 квадратных километров площади и еще 195 квадратных километров площади зачистили от диверсантов РФ.

"Благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении. За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодняшний день составляет около 175 квадратных километров. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 квадратных километров", - рассказал Главнокомандующий.

Кроме того, Сырский сообщил об уничтожении 969 единиц вооружения и военной техники россиян.

