Прикордонник організовував військовозобов’язаним «тури» в Молдову за $9 тисяч — ДБР

Правоохоронці викрили канал нелегального перетину кордону військовозобов’язаними до Молдови. Організовував «тури» інспектор прикордонної служби. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Посадовець після року служби по охороні державного кордону вирішив перетворити це на бізнес.

«Він був добре обізнаний у графіках чергування колег, місцях несення служби прикордонними нарядами та особливостях місцевості», — зазначили в ДБР.

Фігурант підшукав двох охочих за гроші незаконно перетнути кордон.

Так, за 9 тисяч доларів він обіцяв перевезти військовозобов’язаних на власному авто до Молдови поза пунктами пропуску.

Правоохоронці зірвали задум інспектора та затримали його під час одержання повної оплати за «послугу» з двох ухилянтів.

Посадовцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також слідство встановлює повне коло осіб можливо причетних до оборудки.

