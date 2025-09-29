Практика судов
  1. В Украине

Пограничник организовывал военнообязанным «туры» в Молдову за $9 тысяч — ГБР

12:41, 29 сентября 2025
Инспектор после года службы по охране государственной границы решил превратить это в бизнес.
Фото: ГБР
Правоохранители разоблачили канал нелегального пересечения границы военнообязанными в Молдову. Организовывал «туры» инспектор пограничной службы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Испектор после года службы по охране государственной границы решил превратить это в бизнес.

«Он был хорошо осведомлен о графиках дежурств коллег, местах несения службы пограничными нарядами и особенностях местности», — отметили в ГБР.

Фигурант нашел двух желающих за деньги незаконно пересечь границу.

Так, за 9 тысяч долларов он обещал перевезти военнообязанных на собственном авто в Молдову вне пунктов пропуска.

Правоохранители сорвали замысел инспектора и задержали его во время получения полной оплаты за «услугу» от двух уклонистов.

Чиновнику сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.

Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также следствие устанавливает полный круг лиц, возможно причастных к сделке.

