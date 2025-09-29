Заступник голови ОП Микита обговорив з єврокомісаркою Кос та послом ЄС Матерновою виконання законодавства про нацспільноти

Єврокомісарка Марта Кос відвідала Закарпаття для обговорення інтеграції України до ЄС.

Фото: Telegram/ Віктор Микита

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос разом із послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою прибула з робочим візитом до Закарпатської області, повідомив заступник голови Офісу Президента Віктор Микита.

Під час візиту обговорювалися питання виконання законодавства про національні спільноти, розвиток міжнародної транспортної та логістичної інфраструктури, а також регіональні аспекти європейської інтеграції України. Микита наголосив, що регіональний компонент має ключове значення для завершення процесу приєднання до ЄС.

«Є чітке завдання Глави держави. Мета на цьому етапі – відкриття першого кластеру перемовин між ЄС та Україною», – зазначив заступник голови Офісу Президента.

