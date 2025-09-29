Заместитель главы ОП Никита обсудил с еврокомиссаром Кос и послом ЕС Матерновой выполнение законодательства о нацсообществах

Еврокомиссар Марта Кос посетила Закарпатье для обсуждения интеграции Украины в ЕС.

Фото: Telegram/ Виктор Микита

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой прибыла с рабочим визитом в Закарпатскую область, сообщил заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита.

Во время визита обсуждались вопросы выполнения законодательства о национальных сообществах, развитие международной транспортной и логистической инфраструктуры, а также региональные аспекты европейской интеграции Украины. Микита подчеркнул, что региональный компонент имеет ключевое значение для завершения процесса присоединения к ЕС.

«Есть четкая задача Главы государства. Цель на этом этапе — открытие первого кластера переговоров между ЕС и Украиной», — отметил заместитель главы Офиса Президента.

