Збитки на 290 млн — судитимуть учасників масштабної корупційної схеми на Чернівецькій митниці

Правоохоронці направили до суду справу злочинної організації на Чернівецькій митниці, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемою так званого «сірого» імпорту, чим заподіяли державі майже 290 млн гривень збитків. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

«До складу злочинної організації входили чинні та колишні службовці Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради, а також представники місцевого бізнесу», - заявили у НАБУ.

Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів із Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

Зазначається, що службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт прямував до складів, де високоліквідні товари вивантажували для подальшого продажу, а замість них завантажували товари прикриття, які доставляли на митний пост «Чернівці» для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

16 квітня 2024 року НАБУ і САП викрили злочинну організацію та повідомили про підозру 11 особам. У вересні того ж року слідство завершили.

Наразі стосовно чотирьох членів злочинної організації ВАКС ухвалив обвинувальні вироки шляхом затвердження угод про визнання винуватості. На їх виконання засуджені перерахували до державного бюджету та на допомогу ЗСУ близько 180 млн грн.

«Здобуття низки доказів і встановлення збитків у справі стало можливим завдяки співпраці із компетентним органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини», - додали у НАБУ.

