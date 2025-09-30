Убытки на 290 млн — будут судить участников масштабной коррупционной схемы на Черновицкой таможне

В состав преступной организации входили действующие и бывшие сотрудники Черновицкой таможни, в частности ее экс-начальник, бывший депутат Черновицкого облсовета, а также представители местного бизнеса.

Правоохранители направили в суд дело преступной организации на Черновицкой таможне, члены которой обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей по схеме так называемого «серого» импорта, чем причинили государству почти 290 млн гривен убытков. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

«В состав преступной организации входили действующие и бывшие сотрудники Черновицкой таможни, в частности ее экс-начальник, бывший депутат Черновицкого областного совета, а также представители местного бизнеса», — заявили в НАБУ.

Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост «Вадул-Сирет» высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой либо маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) с существенно меньшей таможенной стоимостью.

Отмечается, что должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного осмотра. В дальнейшем транспорт направлялся на склады, где высоколиквидные товары выгружали для последующей продажи, а вместо них загружали товары прикрытия, которые доставляли на таможенный пост «Черновцы» для завершения оформления и уплаты заниженных платежей.

16 апреля 2024 года НАБУ и САП разоблачили преступную организацию и сообщили о подозрении 11 лицам. В сентябре того же года следствие завершили.

В настоящее время в отношении четырех членов преступной организации ВАКС вынес обвинительные приговоры путем утверждения соглашений о признании вины. Во исполнение этих соглашений осужденные перечислили в государственный бюджет и на помощь ВСУ около 180 млн грн.

«Получение ряда доказательств и установление убытков в деле стало возможным благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии», — добавили в НАБУ.

