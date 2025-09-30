Практика судов
  1. В Украине

Убытки на 290 млн — будут судить участников масштабной коррупционной схемы на Черновицкой таможне

13:12, 30 сентября 2025
В состав преступной организации входили действующие и бывшие сотрудники Черновицкой таможни, в частности ее экс-начальник, бывший депутат Черновицкого облсовета, а также представители местного бизнеса.
Убытки на 290 млн — будут судить участников масштабной коррупционной схемы на Черновицкой таможне
Фото: acc.cv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители направили в суд дело преступной организации на Черновицкой таможне, члены которой обеспечивали незаконную минимизацию таможенных платежей по схеме так называемого «серого» импорта, чем причинили государству почти 290 млн гривен убытков. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

«В состав преступной организации входили действующие и бывшие сотрудники Черновицкой таможни, в частности ее экс-начальник, бывший депутат Черновицкого областного совета, а также представители местного бизнеса», — заявили в НАБУ.

Как установило следствие, участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост «Вадул-Сирет» высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой либо маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) с существенно меньшей таможенной стоимостью.

Отмечается, что должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного осмотра. В дальнейшем транспорт направлялся на склады, где высоколиквидные товары выгружали для последующей продажи, а вместо них загружали товары прикрытия, которые доставляли на таможенный пост «Черновцы» для завершения оформления и уплаты заниженных платежей.

16 апреля 2024 года НАБУ и САП разоблачили преступную организацию и сообщили о подозрении 11 лицам. В сентябре того же года следствие завершили.

В настоящее время в отношении четырех членов преступной организации ВАКС вынес обвинительные приговоры путем утверждения соглашений о признании вины. Во исполнение этих соглашений осужденные перечислили в государственный бюджет и на помощь ВСУ около 180 млн грн.

«Получение ряда доказательств и установление убытков в деле стало возможным благодаря сотрудничеству с компетентными органами Турции, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии», — добавили в НАБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

коррупция таможня

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В судах первой и апелляционной инстанции должны осуществлять правосудие 12 267 судей – утверждены новые нормативы кадрового обеспечения судов

Высший совет правосудия утвердил нормативы кадрового, финансового и материально-технического обеспечения судов, Методику расчета численности судей первой и апелляционной инстанции и Методику расчета прогнозируемого количества дел судов первой и апелляционной инстанций.

В новых специализированных административных судах будут осуществлять правосудие 27 судей

Высший совет правосудия 30 сентября утвердил штат СОАС и СААС, а Президент подписал закон о создании судов.

Кандидат на государственную должность будет иметь право на опровержение недостоверной информации в решении общественного совета – проект изменений в ГК

Право на опровержение ложно изложенной в решениях различных общественных советов информации будут иметь кандидаты на должности во время конкурсов – проект новой редакции Гражданского кодекса.

Регулярное оценивание судей опробуют на судьях-добровольцах – ВККС

Начало регулярного оценивания судей – 2026 или 2027 годы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании новых спецсудов – специализированного окружного и апелляционного административных судов

Президент Зеленский подписал закон о создании двух новых спецсудов в Украине – СОАС и СААС, которые нужны для выполнения требований доноров.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Лариса Житняк
    Лариса Житняк
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду