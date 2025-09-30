Митна схема на кордоні з Румунією – судитимуть шістьох фігурантів за збитки на 290 млн грн

Ексначальник митниці та спільники під судом за контрабанду та хабарництво.

До суду передали справу щодо шести учасників злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, завдавши державі збитків на 290 млн грн, повідомили в САП.

Слідство встановило, що до організації входили 11 осіб, зокрема ексначальник митниці (колишній депутат Чернівецької облради), два керівники митниці та вісім фізичних осіб. У 2017–2019 роках через пункт пропуску на кордоні з Румунією ввозили товари за підробленими документами, застосовуючи занижені або нульові ставки мита. У деяких випадках вантажівки декларували як порожні, а керівництво митниці забезпечувало їх позачерговий пропуск і безперешкодне оформлення. Журналістів, які намагалися викрити схему, жорстоко побили за вказівкою керівництва.

Дії учасників кваліфіковано за статтями КК України: створення злочинної організації, зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, погрози журналістам, хабарництво та підкуп. Один із організаторів і троє спільників визнали провину; співорганізатор відшкодував 83,3 млн грн збитків. Загалом до бюджету та на підтримку ЗСУ перераховано близько 180 млн грн.

