Таможенная схема на границе с Румынией – будут судить шестерых фигурантов за ущерб на 290 млн грн

Экс-начальник таможни и сообщники под судом за контрабанду и взяточничество.

В суд передали дело в отношении шести участников преступной организации, которая действовала на Черновицкой таможне, нанеся государству ущерб на 290 млн грн, сообщили в САП.

Следствие установило, что в организацию входили 11 человек, в том числе экс-начальник таможни (бывший депутат Черновицкого облсовета), два руководителя таможни и восемь физических лиц. В 2017–2019 годах через пункт пропуска на границе с Румынией ввозили товары по поддельным документам, применяя заниженные или нулевые ставки пошлины. В некоторых случаях грузовики декларировали как пустые, а руководство таможни обеспечивало их внеочередной пропуск и беспрепятственное оформление. Журналистов, которые пытались разоблачить схему, жестоко избили по указанию руководства.

Действия участников квалифицированы по статьям УК Украины: создание преступной организации, злоупотребление служебным положением, уклонение от уплаты налогов, угрозы журналистам, взяточничество и подкуп. Один из организаторов и трое сообщников признали вину; соорганизатор возместил 83,3 млн грн убытков. Всего в бюджет и на поддержку ВСУ перечислено около 180 млн грн.

