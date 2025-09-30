Патрульна поліція перед тиждень негоди нагадала водіям правила руху під дощем

Цього тижня в Україні прогнозують дощову погоду, яка ускладнює керування автомобілем: погіршується видимість, дорожнє покриття стає слизьким, а ризик аварій суттєво зростає. У Патрульній поліції закликали водіїв дотримуватися простих, але важливих правил.
Зокрема, слід:
У поліції наголосили: якщо на дорозі ви побачили тих, хто потребує допомоги через негоду, не залишайтеся байдужими та за потреби телефонуйте 112 або 102.
«У дощ керуйте спокійно, плавно та обережно. Завдання водія — не поспішати, а доїхати безпечно», — зазначили в Патрульній поліції.
