Патрульна поліція перед тиждень негоди нагадала водіям правила руху під дощем

22:18, 30 вересня 2025
В Україні прогнозують дощову погоду цього тижня.
Патрульна поліція перед тиждень негоди нагадала водіям правила руху під дощем
Джерело фото: Unplash
Цього тижня в Україні прогнозують дощову погоду, яка ускладнює керування автомобілем: погіршується видимість, дорожнє покриття стає слизьким, а ризик аварій суттєво зростає. У Патрульній поліції закликали водіїв дотримуватися простих, але важливих правил.

Зокрема, слід:

  • стежити за станом лобового скла та склоочисників, забезпечувати роботу вентиляції;
  • використовувати сезонні шини з належним протектором, щоб уникнути аквапланування;
  • рухатися з увімкненим ближнім світлом фар;
  • у перші хвилини дощу знижувати швидкість і збільшувати дистанцію, адже дорога особливо слизька;
  • уникати різких маневрів і дотримуватися безпечної швидкості, у зливу — зупинятися на узбіччі з аварійною сигналізацією;
  • обережно долати калюжі, які можуть приховувати небезпечні ями чи люки;
  • завжди користуватися ременями безпеки, а для дітей застосовувати спеціальні утримуючі системи.

У поліції наголосили: якщо на дорозі ви побачили тих, хто потребує допомоги через негоду, не залишайтеся байдужими та за потреби телефонуйте 112 або 102.

«У дощ керуйте спокійно, плавно та обережно. Завдання водія — не поспішати, а доїхати безпечно», — зазначили в Патрульній поліції.

