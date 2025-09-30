Патрульна поліція перед тиждень негоди нагадала водіям правила руху під дощем

В Україні прогнозують дощову погоду цього тижня.

Джерело фото: Unplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Цього тижня в Україні прогнозують дощову погоду, яка ускладнює керування автомобілем: погіршується видимість, дорожнє покриття стає слизьким, а ризик аварій суттєво зростає. У Патрульній поліції закликали водіїв дотримуватися простих, але важливих правил.

Зокрема, слід:

стежити за станом лобового скла та склоочисників, забезпечувати роботу вентиляції;

використовувати сезонні шини з належним протектором, щоб уникнути аквапланування;

рухатися з увімкненим ближнім світлом фар;

у перші хвилини дощу знижувати швидкість і збільшувати дистанцію, адже дорога особливо слизька;

уникати різких маневрів і дотримуватися безпечної швидкості, у зливу — зупинятися на узбіччі з аварійною сигналізацією;

обережно долати калюжі, які можуть приховувати небезпечні ями чи люки;

завжди користуватися ременями безпеки, а для дітей застосовувати спеціальні утримуючі системи.

У поліції наголосили: якщо на дорозі ви побачили тих, хто потребує допомоги через негоду, не залишайтеся байдужими та за потреби телефонуйте 112 або 102.

«У дощ керуйте спокійно, плавно та обережно. Завдання водія — не поспішати, а доїхати безпечно», — зазначили в Патрульній поліції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.