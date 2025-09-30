Патрульная полиция перед неделей непогоды напомнила водителям правила движения под дождем

На этой неделе в Украине прогнозируется дождливая погода, которая усложняет управление автомобилем: ухудшается видимость, дорожное покрытие становится скользким, а риск аварий существенно возрастает. В Патрульной полиции призвали водителей соблюдать простые, но важные правила.
В частности, следует:
В полиции подчеркнули: если на дороге вы увидели тех, кто нуждается в помощи из-за непогоды, не оставайтесь равнодушными и при необходимости звоните 112 или 102.
«Во время дождя управляйте спокойно, плавно и осторожно. Задача водителя — не спешить, а доехать безопасно», — отметили в Патрульной полиции.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.