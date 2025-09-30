Патрульная полиция перед неделей непогоды напомнила водителям правила движения под дождем

В Украине прогнозируется дождливая погода на этой неделе.

На этой неделе в Украине прогнозируется дождливая погода, которая усложняет управление автомобилем: ухудшается видимость, дорожное покрытие становится скользким, а риск аварий существенно возрастает. В Патрульной полиции призвали водителей соблюдать простые, но важные правила.

В частности, следует:

следить за состоянием лобового стекла и стеклоочистителей, обеспечивать работу вентиляции;

использовать сезонные шины с надлежащим протектором, чтобы избежать аквапланирования;

двигаться с включенным ближним светом фар;

в первые минуты дождя снижать скорость и увеличивать дистанцию, так как дорога особенно скользкая;

избегать резких маневров и придерживаться безопасной скорости, в ливень — останавливаться на обочине с аварийной сигнализацией;

осторожно преодолевать лужи, которые могут скрывать опасные ямы или люки;

всегда пользоваться ремнями безопасности, а для детей применять специальные удерживающие системы.

В полиции подчеркнули: если на дороге вы увидели тех, кто нуждается в помощи из-за непогоды, не оставайтесь равнодушными и при необходимости звоните 112 или 102.

«Во время дождя управляйте спокойно, плавно и осторожно. Задача водителя — не спешить, а доехать безопасно», — отметили в Патрульной полиции.

