Комітет Ради розглянув проект держбюджету-2026: депутати пропонують підвищити прожитковий мінімум та зарплату

20:18, 30 вересня 2025
Депутати пропонують підвищити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату, а також збільшити фінансування на пенсії, соціальні виплати та підтримку ветеранів.
Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув проект Державного бюджету України на 2026 рік №14000.
Зокрема, Комітет акцентував на необхідності ухвалення низки законопроектів, серед яких:
- створення системи справедливої соцпідтримки людей з інвалідністю (12209);
- підтримка сімей із дітьми та сприяння поєднанню батьківства з роботою (13532);
- забезпечення працевлаштування та доходів демобілізованих ветеранів, у т.ч. з інвалідністю (13180-д);
- підвищення прожиткового мінімуму до фактичного рівня (13466).
Депутати висловили зауваження та пропозиції щодо:
- державних соцгарантій і підтримки населення,
- пенсійної реформи та роботи Пенсійного фонду,
- сплати єдиного соцвнеску,
- допомоги ветеранам війни та людям з інвалідністю,
- коштів Фонду соцстрахування на випадок безробіття,
- медпослуг, зокрема щодо збереження репродуктивних клітин для військових.
За підсумками розгляду запропоновано:
- збільшити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату,
- передбачити додаткові видатки на погашення зарплатних боргів, пенсійне забезпечення, підтримку ветеранів і соцзахист населення,
- забезпечити фінансування рішень національних та міжнародних судів.
Рекомендації Комітету та пропозиції народних депутатів уже передані до бюджетного комітету парламенту та Кабміну.
Хто доповідав
Народні депутати заслухали:
- першого заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева,
- міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна,
- заступницю міністра економіки Дарину Марчак,
- міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову.
