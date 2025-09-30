Комітет Ради розглянув проект держбюджету-2026: депутати пропонують підвищити прожитковий мінімум та зарплату

Депутати пропонують підвищити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату, а також збільшити фінансування на пенсії, соціальні виплати та підтримку ветеранів.

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув проект Державного бюджету України на 2026 рік №14000.

Зокрема, Комітет акцентував на необхідності ухвалення низки законопроектів, серед яких:

створення системи справедливої соцпідтримки людей з інвалідністю (12209);

підтримка сімей із дітьми та сприяння поєднанню батьківства з роботою (13532);

забезпечення працевлаштування та доходів демобілізованих ветеранів, у т.ч. з інвалідністю (13180-д);

підвищення прожиткового мінімуму до фактичного рівня (13466).

Депутати висловили зауваження та пропозиції щодо:

державних соцгарантій і підтримки населення,

пенсійної реформи та роботи Пенсійного фонду,

сплати єдиного соцвнеску,

допомоги ветеранам війни та людям з інвалідністю,

коштів Фонду соцстрахування на випадок безробіття,

медпослуг, зокрема щодо збереження репродуктивних клітин для військових.

За підсумками розгляду запропоновано:

збільшити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату,

передбачити додаткові видатки на погашення зарплатних боргів, пенсійне забезпечення, підтримку ветеранів і соцзахист населення,

забезпечити фінансування рішень національних та міжнародних судів.

Рекомендації Комітету та пропозиції народних депутатів уже передані до бюджетного комітету парламенту та Кабміну.

Хто доповідав

Народні депутати заслухали:

першого заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева ,

, міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна ,

, заступницю міністра економіки Дарину Марчак ,

, міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову.