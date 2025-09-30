Практика судів
  1. В Україні
  2. / Законодавство

Комітет Ради розглянув проект держбюджету-2026: депутати пропонують підвищити прожитковий мінімум та зарплату

20:18, 30 вересня 2025
Депутати пропонують підвищити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату, а також збільшити фінансування на пенсії, соціальні виплати та підтримку ветеранів.
Комітет Ради розглянув проект держбюджету-2026: депутати пропонують підвищити прожитковий мінімум та зарплату
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув проект Державного бюджету України на 2026 рік №14000.

Зокрема, Комітет акцентував на необхідності ухвалення низки законопроектів, серед яких:

  • створення системи справедливої соцпідтримки людей з інвалідністю (12209);
  • підтримка сімей із дітьми та сприяння поєднанню батьківства з роботою (13532);
  • забезпечення працевлаштування та доходів демобілізованих ветеранів, у т.ч. з інвалідністю (13180-д);
  • підвищення прожиткового мінімуму до фактичного рівня (13466).

Депутати висловили зауваження та пропозиції щодо:

  • державних соцгарантій і підтримки населення,
  • пенсійної реформи та роботи Пенсійного фонду,
  • сплати єдиного соцвнеску,
  • допомоги ветеранам війни та людям з інвалідністю,
  • коштів Фонду соцстрахування на випадок безробіття,
  • медпослуг, зокрема щодо збереження репродуктивних клітин для військових.

За підсумками розгляду запропоновано:

  • збільшити прожитковий мінімум і мінімальну зарплату,
  • передбачити додаткові видатки на погашення зарплатних боргів, пенсійне забезпечення, підтримку ветеранів і соцзахист населення,
  • забезпечити фінансування рішень національних та міжнародних судів.

Рекомендації Комітету та пропозиції народних депутатів уже передані до бюджетного комітету парламенту та Кабміну.

Хто доповідав

Народні депутати заслухали:

  • першого заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева,
  • міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна,
  • заступницю міністра економіки Дарину Марчак,
  • міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Верховна Рада України бюджет зарплата держбюджет прожитковий мінімум

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Європейському центральному банку сперечаються, чи зашкодить довірі до євро вилучення підсанкційних російських активів

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард стурбована тим, що вилучення готівкових коштів, які користуються суверенним імунітетом, завадить іншим країнам зберігати свої резерви в євро.

Оформлення актів виконаних робіт буде спрощено – Гетманцев повідомив, що комітет рекомендував прийняти законопроект

У комітеті з податкової політики підтримали законопроект про спрощення оформлення актів виконаних робіт.

За невиконання вимог Військового омбудсмана будуть штрафувати до 17 тисяч грн

А за систематичне невиконання вимог Військового омбудсмана зможуть позбавити права обіймати певні посади – правоохоронний комітет погодив законопроект.

Співбесіди з кандидатами на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради відбудуться 3 жовтня

Комітет Верховної Ради з правової політики все ж таки вирішив провести співбесіди з 4 кандидатами на посади суддів Конституційного Суду.

Єврокомісія готується обійти вето Угорщини щодо відкриття переговорних розділів для вступу України до ЄС

Лідери ЄС можуть змінити правила та відійти від необхідності одностайності для відкриття переговорних кластерів з Україною, що дозволило б продовжити реформи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду