Комитет Рады рассмотрел проект госбюджета-2026: депутаты предлагают повысить прожиточный минимум и зарплату

20:18, 30 сентября 2025
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2026 год №14000.
В частности, Комитет акцентировал на необходимости принятия ряда законопроектов, среди которых:
- создание системы справедливой соцподдержки людей с инвалидностью (12209);
- поддержка семей с детьми и содействие совмещению родительства с работой (13532);
- обеспечение трудоустройства и доходов демобилизованных ветеранов, в т.ч. с инвалидностью (13180-д);
- повышение прожиточного минимума до фактического уровня (13466).
Депутаты высказали замечания и предложения относительно:
- государственных соцгарантий и поддержки населения,
- пенсионной реформы и работы Пенсионного фонда,
- уплаты единого соцвзноса,
- помощи ветеранам войны и людям с инвалидностью,
- средств Фонда соцстрахования на случай безработицы,
- медуслуг, в частности по сохранению репродуктивных клеток для военнослужащих.
По итогам рассмотрения предложено:
- увеличить прожиточный минимум и минимальную зарплату,
- предусмотреть дополнительные расходы на погашение долгов по зарплате, пенсионное обеспечение, поддержку ветеранов и соцзащиту населения,
- обеспечить финансирование решений национальных и международных судов.
Рекомендации Комитета и предложения народных депутатов уже переданы в бюджетный комитет парламента и Кабмин.
Кто докладывал
Народные депутаты заслушали:
- первого заместителя министра финансов Романа Ермоличева,
- министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютіна,
- заместителя министра экономики Дарину Марчак,
- министра по делам ветеранов Наталию Калмыкову.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.