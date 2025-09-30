Практика судов
Комитет Рады рассмотрел проект госбюджета-2026: депутаты предлагают повысить прожиточный минимум и зарплату

20:18, 30 сентября 2025
Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2026 год №14000.

В частности, Комитет акцентировал на необходимости принятия ряда законопроектов, среди которых:

  • создание системы справедливой соцподдержки людей с инвалидностью (12209);
  • поддержка семей с детьми и содействие совмещению родительства с работой (13532);
  • обеспечение трудоустройства и доходов демобилизованных ветеранов, в т.ч. с инвалидностью (13180-д);
  • повышение прожиточного минимума до фактического уровня (13466).

Депутаты высказали замечания и предложения относительно:

  • государственных соцгарантий и поддержки населения,
  • пенсионной реформы и работы Пенсионного фонда,
  • уплаты единого соцвзноса,
  • помощи ветеранам войны и людям с инвалидностью,
  • средств Фонда соцстрахования на случай безработицы,
  • медуслуг, в частности по сохранению репродуктивных клеток для военнослужащих.

По итогам рассмотрения предложено:

  • увеличить прожиточный минимум и минимальную зарплату,
  • предусмотреть дополнительные расходы на погашение долгов по зарплате, пенсионное обеспечение, поддержку ветеранов и соцзащиту населения,
  • обеспечить финансирование решений национальных и международных судов.

Рекомендации Комитета и предложения народных депутатов уже переданы в бюджетный комитет парламента и Кабмин.

Кто докладывал

Народные депутаты заслушали:

  • первого заместителя министра финансов Романа Ермоличева,
  • министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютіна,
  • заместителя министра экономики Дарину Марчак,
  • министра по делам ветеранов Наталию Калмыкову.

