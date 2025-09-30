Комитет Рады рассмотрел проект госбюджета-2026: депутаты предлагают повысить прожиточный минимум и зарплату

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2026 год №14000.

В частности, Комитет акцентировал на необходимости принятия ряда законопроектов, среди которых:

создание системы справедливой соцподдержки людей с инвалидностью (12209);

поддержка семей с детьми и содействие совмещению родительства с работой (13532);

обеспечение трудоустройства и доходов демобилизованных ветеранов, в т.ч. с инвалидностью (13180-д);

повышение прожиточного минимума до фактического уровня (13466).

Депутаты высказали замечания и предложения относительно:

государственных соцгарантий и поддержки населения,

пенсионной реформы и работы Пенсионного фонда,

уплаты единого соцвзноса,

помощи ветеранам войны и людям с инвалидностью,

средств Фонда соцстрахования на случай безработицы,

медуслуг, в частности по сохранению репродуктивных клеток для военнослужащих.

По итогам рассмотрения предложено:

увеличить прожиточный минимум и минимальную зарплату,

предусмотреть дополнительные расходы на погашение долгов по зарплате, пенсионное обеспечение, поддержку ветеранов и соцзащиту населения,

обеспечить финансирование решений национальных и международных судов.

Рекомендации Комитета и предложения народных депутатов уже переданы в бюджетный комитет парламента и Кабмин.

Кто докладывал

Народные депутаты заслушали:

первого заместителя министра финансов Романа Ермоличева ,

, министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютіна ,

, заместителя министра экономики Дарину Марчак ,

, министра по делам ветеранов Наталию Калмыкову.