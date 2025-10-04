На Вінниччині судитимуть жінку, яка налагодила нелегальне ввезення авто нібито для ЗСУ

Обвинувачена організувала підбір та доставку авто з країн Європи на пільгових умовах.

У Вінницькій області правоохоронці завершили досудове розслідування відносно жінки, яка налагодила незаконне ввезення на територію України автомобілів під виглядом допомоги для Збройних Сил України. Про це повідомило Територіальне управління Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що обвинувачена організувала підбір та доставку авто з країн Європи на пільгових умовах. Надалі їх продавали за готівку. Детективи встановили, що з початку року у такий спосіб було ввезено щонайменше 6 автівок.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України «Контрабанда підакцизних товарів».

Наразі кримінальне провадження скеровано до суду з обвинувальним актом.

