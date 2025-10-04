Із 4 жовтня обмежать рух у Дарницькому районі Києва через ремонт Харківського шосе

Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шосе.

Джерело фото: Уніан

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 4 жовтня у Дарницькому районі столиці частково обмежать рух Харківським шосе. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шосе. На першому етапі роботи проводитимуть на ділянці від Харківської площі до вулиці Тростянецької на непарній стороні.

Плануються такі роботи:

облаштування нової дощової каналізації,

оновлення асфальтобетонного покриття, тротуарів і велодоріжок,

ремонт підземних пішохідних переходів,

благоустрій прилеглої території.

Рух транспорту на час ремонтних робіт організують однією смугою в кожному напрямку.

Для водіїв також встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.