Із 4 жовтня обмежать рух у Дарницькому районі Києва через ремонт Харківського шосе

З 4 жовтня у Дарницькому районі столиці частково обмежать рух Харківським шосе. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Обмеження пов’язані з початком капітального ремонту шосе. На першому етапі роботи проводитимуть на ділянці від Харківської площі до вулиці Тростянецької на непарній стороні.
Плануються такі роботи:
Рух транспорту на час ремонтних робіт організують однією смугою в кожному напрямку.
Для водіїв також встановлять попереджувальні знаки з інформацією про об’їзд ділянки.
