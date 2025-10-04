Через затоплення Одеси відкрили кримінальне провадження

В Одесі правоохоронці відкрили кримінальне провадження після масштабного затоплення міста.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці розслідують можливу службову недбалість посадовців, яка могла призвести до масштабного затоплення Одеси. Про це в ефірі телеканалу «Ми — Україна» повідомила речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба.

За її словами, у межах кримінального провадження перевіряються дії посадових осіб Одеської міської ради, їхніх структурних підрозділів та інших установ щодо належного утримання міської дренажної системи та своєчасного вжиття заходів із водовідведення.

«Зараз проводиться ряд слідчо-оперативна заходів і правоохоронні органи збирають матеріали, які будуть досліджуватися», — зазначила Верба.

Як уточнила речниця прокуратури, за службову недбалість, винним може загрожувати до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

Зауважимо, що в Одесі через потужну зливу знову підтоплено низку вулиць, а на дорогах утворилися справжні «річки».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.