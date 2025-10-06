Практика судів
Фонд гарантування вкладів фізосіб повернув заблоковані у США близько $44 млн Промінвестбанку

11:34, 6 жовтня 2025
Фонд гарантування вкладів довів приналежність коштів державі та перерахував їх до держбюджету.
Держбюджет України поповнився на суму близько $44 млн, які належали Промінвестбанку і були заблоковані в США через судовий процес після початку повномасштабного вторгнення Росії. У гривневому еквіваленті ця сума становить 1835,5 млн гривень, повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

«Фонд довів приналежність коштів на кореспондентських рахунках «Промінвестбанку» державі Україна, вивільнив кошти з-під санкційного блокування і повернув до банку близько 44 мільйонів доларів. Згодом Фонд, відповідно до рішення РНБО, перерахував ці кошти до держбюджету України», — зазначили у ФГВФО.

25 лютого 2022 року Національний банк України відкликав ліцензії та розпочав ліквідацію Промінвестбанку, який належав російській держкорпорації «ВЭБ.РФ», а також Міжнародного резервного банку, що належав Сбєрбанку Росії. У травні 2022 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення про примусове вилучення акцій цих банків, після чого Фонд замінив російські «материнські» структури в реєстрі кредиторів на державу Україна. Під час ліквідації Промінвестбанку з’ясувалося, що на його кореспондентському рахунку в Bank of New York Mellon (США) перебувало $2 млн та понад €36,6 млн. У 2022 році ці кошти були заблоковані американською стороною через санкції, запроваджені проти Промінвестбанку як дочірньої компанії російської «ВЭБ.РФ».

