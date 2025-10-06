Практика судов
  1. В Украине

Фонд гарантирования вкладов физических лиц вернул заблокированные в США около $44 млн Проминвестбанка

11:34, 6 октября 2025
Фонд гарантирования вкладов доказал принадлежность средств государству и перечислил их в госбюджет.
Госбюджет Украины пополнился на сумму около $44 млн, которые принадлежали Проминвестбанку и были заблокированы в США из-за судебного процесса после начала полномасштабного вторжения России. В гривневом эквиваленте эта сумма составляет 1835,5 млн гривен, сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

«Фонд доказал принадлежность средств на корреспондентских счетах «Проминвестбанка» государству Украина, освободил средства из-под санкционного блокирования и вернул банку около 44 миллионов долларов. Впоследствии Фонд, в соответствии с решением СНБО, перечислил эти средства в госбюджет Украины», — отметили в ФГВФЛ.

25 февраля 2022 года Национальный банк Украины отозвал лицензии и начал ликвидацию Проминвестбанка, принадлежавшего российской госкорпорации «ВЭБ.РФ», а также Международного резервного банка, принадлежавшего Сбербанку России. В мае 2022 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о принудительном изъятии акций этих банков, после чего Фонд заменил российские «материнские» структуры в реестре кредиторов на государство Украина. Во время ликвидации Проминвестбанка выяснилось, что на его корреспондентском счете в Bank of New York Mellon (США) находилось $2 млн и более €36,6 млн. В 2022 году эти средства были заблокированы американской стороной из-за санкций, введенных против Проминвестбанка как дочерней компании российского «ВЭБ.РФ».

деньги банк

