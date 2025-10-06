Практика судів
В Україні запустили оформлення матеріалів ДТП в електронному форматі

11:16, 6 жовтня 2025
Вінниччина стала першою областю, де ДТП оформлюють в електронному форматі.
З 6 жовтня у Вінницькій області патрульні почали оформлювати ДТП за допомогою планшетів. Новий підхід дозволяє швидше складати схеми аварій, точніше фіксувати місце події та зменшити кількість помилок. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Він підкреслив, що до кінця 2025 року електронний формат планують запровадити ще в десяти областях.

«Цей процес раніше забирав багато часу, а тепер інспектори можуть оперативно вносити дані про учасників, транспортні засоби, обставини події та створювати схему з урахуванням фактичної дорожньої ситуації», — сказав Олексій Білошицький.

Також він назвав переваги електронного оформлення ДТП:

  • автоматизація процесу складання схеми;
  • скорочення часу оформлення матеріалів;
  • точна фіксація місця події;
  • мінімізація механічних помилок.

За словами Білошицького, до кінця 2025 року електронне оформлення ДТП планують запровадити ще у десяти областях, а завершити впровадження — упродовж наступного року.

Водночас загальна процедура залишається незмінною: матеріали з електронними схемами передаватимуться до суду для подальшого розгляду.

