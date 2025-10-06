В Украине запустили оформление материалов ДТП в электронном формате

Винницкая область стала первой, где ДТП оформляют в электронном формате.

С 6 октября в Винницкой области патрульные начали оформлять дорожно-транспортные происшествия с помощью планшетов. Новый подход позволяет быстрее составлять схемы аварий, точнее фиксировать место происшествия и уменьшить количество ошибок. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Он подчеркнул, что до конца 2025 года электронный формат планируют внедрить еще в десяти областях.

«Раньше этот процесс занимал много времени, а теперь инспекторы могут оперативно вносить данные об участниках, транспортных средствах, обстоятельствах происшествия и создавать схему с учетом фактической дорожной ситуации», — сказал Алексей Белошицкий.

Также он назвал преимущества электронного оформления ДТП:

автоматизация процесса составления схемы;

сокращение времени оформления материалов;

точная фиксация места происшествия;

минимизация механических ошибок.

По словам Белошицкого, до конца 2025 года электронное оформление ДТП планируют внедрить еще в десяти областях, а завершить внедрение — в течение следующего года.

При этом общая процедура остается неизменной: материалы с электронными схемами будут передаваться в суд для дальнейшего рассмотрения.

