В Украине запустили оформление материалов ДТП в электронном формате

11:16, 6 октября 2025
Винницкая область стала первой, где ДТП оформляют в электронном формате.
В Украине запустили оформление материалов ДТП в электронном формате
С 6 октября в Винницкой области патрульные начали оформлять дорожно-транспортные происшествия с помощью планшетов. Новый подход позволяет быстрее составлять схемы аварий, точнее фиксировать место происшествия и уменьшить количество ошибок. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Он подчеркнул, что до конца 2025 года электронный формат планируют внедрить еще в десяти областях.

«Раньше этот процесс занимал много времени, а теперь инспекторы могут оперативно вносить данные об участниках, транспортных средствах, обстоятельствах происшествия и создавать схему с учетом фактической дорожной ситуации», — сказал Алексей Белошицкий.

Также он назвал преимущества электронного оформления ДТП:

  • автоматизация процесса составления схемы;
  • сокращение времени оформления материалов;
  • точная фиксация места происшествия;
  • минимизация механических ошибок.

По словам Белошицкого, до конца 2025 года электронное оформление ДТП планируют внедрить еще в десяти областях, а завершить внедрение — в течение следующего года.

При этом общая процедура остается неизменной: материалы с электронными схемами будут передаваться в суд для дальнейшего рассмотрения.

