На пункті пропуску «Рава-Руська» до кінця місяця частково перекриють рух на в’їзд в Україну

Попередньо до 30 жовтня триватиме ремонт дорожнього покриття на ПП «Рава-Руська».

У вівторок, 7 жовтня, о 09:00, попередньо до 30 жовтня, у зоні сервісного обслуговування перед пунктом пропуску «Рава-Руська» розпочнуться роботи з капітального ремонту дорожнього покриття на смугах руху як для в’їзду в Україну, так і для виїзду. Про це повідомили в ДПСУ.

Ремонтні роботи почнуться зі смуг в’їзду, які буде повністю перекрито. Транспортні засоби тимчасово скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України.

У зв’язку з цим можливе уповільнення оформлення транспортних засобів на виїзд, оскільки функціонуватиме лише одна смуга руху.

