На пункте пропуска «Рава-Русская» до конца месяца частично перекроют движение на въезд в Украину

Предварительно до 30 октября будет продолжаться ремонт дорожного покрытия на ПП «Рава-Русская».

Во вторник, 7 октября, в 09:00, предварительно до 30 октября, в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска «Рава-Русская» начнутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия на полосах движения как для въезда в Украину, так и для выезда. Об этом сообщили в ГПСУ.

Ремонтные работы начнутся со полос въезда, которые будут полностью перекрыты. Транспортные средства временно будут направляться на одну из полос, предназначенных для выезда из Украины.

В связи с этим возможно замедление оформления транспортных средств на выезд, поскольку будет функционировать только одна полоса движения.

