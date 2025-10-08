Кількість дитячих самогубств зростає: у 2025 році — плюс 17%

За інформацією ЮНІСЕФ, у світі щороку через самогубства помирає близько 46 тисяч дітей віком від 10 до 19 років, тобто одна дитина кожні 11 хвилин.

Офіс Генерального прокурора повідомив про тривожну тенденцію — у 2025 році кількість самогубств та спроб суїциду серед дітей зросла на 17%. Найвразливішою віковою групою залишаються підлітки 14–16 років.

З метою запобігання суїцидальній поведінці дітей і підлітків, за ініціативи Генерального прокурора, Департамент захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП спільно з громадською організацією «Волонтер» та за підтримки ЮНІСЕФ розробив інтерактивні профілактичні матеріали для роботи з учнями.

Крім того, за дорученням Генпрокурора, ювенальні прокурори у вересні 2025 року провели майже 3,5 тисячі профілактичних заходів у більш ніж двох тисячах навчальних закладів по всій країні. У них взяли участь понад 116 тисяч учнів 6–11 класів.

В Офісі Генпрокурора наголошують: захист прав і інтересів дітей — один із ключових пріоритетів прокуратури. Ефективна профілактика можлива лише за умови спільної відповідальності — батьків, педагогів, правоохоронців і суспільства.

