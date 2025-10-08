Количество детских самоубийств растет: в 2025 году — плюс 17%

По данным ЮНИСЕФ, в мире ежегодно из-за самоубийств умирает около 46 тысяч детей в возрасте от 10 до 19 лет, то есть один ребенок каждые 11 минут.

Офис Генерального прокурора сообщил о тревожной тенденции — в 2025 году количество самоубийств и попыток суицида среди детей выросло на 17%. Наиболее уязвимой возрастной группой остаются подростки 14–16 лет.

С целью предотвращения суицидального поведения детей и подростков, по инициативе Генерального прокурора, Департамент защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию ОГП совместно с общественной организацией «Волонтер» и при поддержке ЮНИСЕФ разработал интерактивные профилактические материалы для работы с учащимися.

Кроме того, по поручению Генпрокурора, ювенальные прокуроры в сентябре 2025 года провели почти 3,5 тысячи профилактических мероприятий более чем в двух тысячах учебных заведений по всей стране. В них приняли участие свыше 116 тысяч учеников 6–11 классов.

В Офисе Генпрокурора отмечают: защита прав и интересов детей — один из ключевых приоритетов прокуратуры. Эффективная профилактика возможна только при условии совместной ответственности — родителей, педагогов, правоохранителей и общества.

