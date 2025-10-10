Практика судів
  1. В Україні

АРМА готується оголосити конкурс на управителя активами «Моршинської»

16:58, 10 жовтня 2025
АРМА планує конкурс на управителя корпоративних прав IDS Ukraine, до складу якої входить бренд «Моршинська»
АРМА готується оголосити конкурс на управителя активами «Моршинської»
У АРМА повідомили про завершення врегулювання багаторічної ситуації навколо арештованих корпоративних прав групи компаній “IDS Ukraine”, до складу якої входить і бренд «Моршинська».

Раніше ці активи перебували у стані юридичної невизначеності, з ознаками можливого корупційного впливу. Провівши комплексний аналіз та впорядкувавши правовий статус, агентство переходить до етапу підготовки відкритого конкурсу для відбору управителя цього цим активом.

«Ми розібралися у ситуації, яка роками залишалася без рішення. Тепер процес повернено у законне русло, і ми готуємо відкритий конкурс з управління корпоративними правами “IDS Ukraine”. Наше завдання: компанія має працювати, колектив – зберегти роботу, а держава – отримувати податки», - наголосила т.в.о. Голови Агентства Ярослава Максименко.

Зазначається, що АРМА вже провело робочу зустріч з керівництвом “IDS Ukraine”, під час якої сторони обговорили подальші кроки та державні пріоритети – розвиток бізнесу, підтримку працівників і фінансову прозорість.

Як повідомляється, конкурс буде оголошено вже незабаром. Наразі тривають консультації щодо управління цим активом.

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

