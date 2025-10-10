АРМА готовится объявить конкурс на управляющего активами «Моршинской»

АРМА планирует конкурс на управляющего корпоративными правами IDS Ukraine, в состав которой входит бренд «Моршинская»

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В АРМА сообщили о завершении урегулирования многолетней ситуации вокруг арестованных корпоративных прав группы компаний IDS Ukraine, в состав которой входит и бренд «Моршинская».

Ранее эти активы находились в состоянии юридической неопределенности с признаками возможного коррупционного влияния. Проведя комплексный анализ и упорядочив правовой статус, агентство переходит к этапу подготовки открытого конкурса для отбора управляющего этим активом.

«Мы разобрались в ситуации, которая годами оставалась без решения. Теперь процесс возвращен в законное русло, и мы готовим открытый конкурс по управлению корпоративными правами IDS Ukraine. Наша задача: компания должна работать, коллектив – сохранить работу, а государство – получать налоги», - подчеркнула и.о. Председателя Агентства Ярослава Максименко.

Отмечается, что АРМА уже провела рабочую встречу с руководством IDS Ukraine, в ходе которой стороны обсудили дальнейшие шаги и государственные приоритеты – развитие бизнеса, поддержку работников и финансовую прозрачность.

Как сообщается, конкурс будет объявлен уже в ближайшее время. В настоящее время продолжаются консультации по управлению этим активом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.