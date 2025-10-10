Практика судів
У Київтеплоенерго вважають неправдою заяви стосовно відсутності захисту київських ТЕЦ

17:16, 10 жовтня 2025
У КП «Київтеплоенерго» заявили, що у столиці всі критично важливі об'єкти мають належний захист.
У Київтеплоенерго вважають неправдою заяви стосовно відсутності захисту київських ТЕЦ
У Київтеплоенерго прокоментували інформацію медіа про відсутність захисту на київських ТЕЦ, яка з’явилася після чергового масованого удару РФ. Там вважають, що така інформація є "політичною маніпуляцією та не відповідає дійсності".

Як повідомляється, столичні теплоелектроцентралі оснащені необхідними елементами захисту відповідно до вимог Генерального штабу ЗСУ. Через чинні обмеження з питань безпеки детальна інформація про рівень і характер цього захисту не підлягає розголошенню.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв закликав представників ЗМІ та офіційних осіб не поширювати, за його словами, неправдиві дані, що стосуються роботи енергооб’єктів.

Він підкреслив, що всі критично важливі об'єкти, де це передбачено, мають належний захист.

«Нагадаю, що поширення даних про місця руйнування та стан захищеності об’єктів критичної інфраструктури наказом Міненерго від 15.03.2023 № 92 віднесено до інформації з обмеженим доступом. Тому такі «коментарі» створюють низку додаткових ризиків для енергетиків і сприяють діям ворога», – зазначив посадовець.

Він також повідомив, що усі профільні служби наразі залучені до ліквідації наслідків чергової атаки. За словами Пантелеєва, світло повернули 270 тисячам споживачів, і роботи з відновлення електропостачання тривають.

Крім того, Пантелеєв розповів, що у чотирьох районах столиці – Голосіївському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському водопостачання працює в обмеженому режимі.

«Для забезпечення містян водою на час, поки ситуацію з водопостачанням не стабілізують, до генераторів підключені 84 бювети. Загалом у столиці функціонують 170 бюветних комплексів, які розташовані в усіх мікрорайонах», – розповів заступник голови КМДА.

Раніше у ДТЕК розповіли, чи вводяться у Києві та областях графіки відключень світла.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 жовтня лівий берег Києва залишився без світла через російську атаку вночі, подекуди – немає води. Також складна ситуація залишається і в інших регіонах України.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

