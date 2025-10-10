Практика судов
В Киевтеплоэнерго считают неправдой заявления об отсутствии защиты киевских ТЭЦ

17:16, 10 октября 2025
В КП «Киевтеплоэнерго» заявили, что в столице все критически важные объекты имеют должную защиту.
В «Киевтеплоэнерго» прокомментировали информацию СМИ о якобы отсутствии защиты на киевских ТЭЦ, которая появилась после очередного массированного удара со стороны РФ. В компании считают такие заявления «политической манипуляцией, не соответствующей действительности».

Как сообщается, столичные теплоэлектроцентрали оснащены необходимыми элементами защиты в соответствии с требованиями Генерального штаба ВСУ. Из-за действующих ограничений в сфере безопасности подробности о степени и характере этой защиты не подлежат разглашению.

Заместитель главы КГГА Пётр Пантелеев призвал представителей СМИ и официальных лиц не распространять, по его словам, недостоверную информацию, касающуюся работы энергетических объектов.

Он подчеркнул, что все критически важные объекты, где это предусмотрено, обеспечены соответствующей защитой.

«Напоминаю, что распространение данных о местах разрушений и уровне защищённости объектов критической инфраструктуры приказом Минэнерго от 15.03.2023 № 92 отнесено к информации с ограниченным доступом. Поэтому подобные „комментарии“ создают дополнительные риски для энергетиков и способствуют действиям врага», — отметил чиновник.

Также он сообщил, что все профильные службы задействованы в ликвидации последствий очередной атаки. По словам Пантелеева, электроснабжение уже восстановлено для 270 тысяч потребителей, и работы по его полному восстановлению продолжаются.

Кроме того, Пантелеев рассказал, что в четырёх районах столицы — Голосеевском, Печерском, Соломенском и Шевченковском — водоснабжение работает в ограниченном режиме.

«Для обеспечения горожан водой на период, пока ситуация с водоснабжением не будет стабилизирована, к генераторам подключены 84 бювета. В целом в столице функционируют 170 бюветных комплексов, расположенных во всех микрорайонах», — сообщил заместитель главы КГГА.

Ранее в ДТЭК рассказали, вводятся ли в Киеве и области графики отключения электроэнергии.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 октября левый берег Киева остался без света из-за российской атаки ночью, местами — нет воды. Также сложная ситуация сохраняется и в других регионах Украины.

