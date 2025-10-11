Практика судів
Пасажиропотік через кордон України за тиждень скоротився на 8,2%

23:01, 11 жовтня 2025
Найбільші черги фіксують на кордоні з Польщею, відтік мігрантів триває.
За даними Державної прикордонної служби України, з 4 по 10 жовтня 2025 року пасажиропотік через український кордон зменшився на 8,2%, склавши 515 тисяч осіб.

Кількість тих, хто в’їхав до України, знизилася з 278 тисяч до 253 тисяч, а тих, хто виїхав, — з 283 тисяч до 262 тисяч. Перетин кордону транспортними засобами також скоротився з 137 тисяч до 129 тисяч, тоді як кількість машин із гуманітарними вантажами зросла з 481 до 501.

Станом на 9:00 суботи, 11 жовтня, на кордоні з Польщею найбільша черга була в пункті пропуску «Шегині» — 45 легкових авто. У «Краківці» чекали 35 машин, в «Устилузі» — 25, у «Грушеві» — 10. На кордоні з Угорщиною черги по 10 авто фіксували в пунктах «Тиса», «Вилок» і «Лужанка», а в «Косино» — 5 авто. На кордоні зі Словаччиною черга була лише в «Ужгороді» — 11 машин. На кордоні з Румунією 15 авто накопичилося в пункті «Порубне», тоді як в інших пунктах черги відсутні, як і на кордоні з Молдовою.

Цього тижня пасажиропотік уперше за тривалий час був нижчим за показники аналогічного періоду 2024 року на 1,3%. Торік у цей час паломники виїжджали після святкування «Рош га-Шана», що спричинило перевагу виїздів (272 тисячі) над в’їздами (250 тисяч). Потік транспорту тоді був меншим — 124 тисячі.

Минулого року пасажиропотік залишався на схожому рівні до осінніх шкільних канікул, коли спостерігався невеликий сплеск, після чого знизився приблизно на 20% до різдвяних і новорічних свят.

З 10 травня 2022 року відтік біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і склав 409 тисяч осіб. Однак із кінця вересня 2022 року, імовірно через новини про мобілізацію в Росії, «псевдореферендуми» на окупованих територіях і масовані обстріли енергетичної інфраструктури, кількість виїздів почала перевищувати в’їзди. З вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни відтік склав 223 тисячі осіб.

За другий рік війни кількість виїздів перевищила в’їзди на 25 тисяч, за третій — на 187 тисяч, а з початку четвертого року — на 189 тисяч.

Польща перетин кордону

