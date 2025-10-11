Практика судов
Пассажиропоток через границу Украины за неделю сократился на 8,2%

23:01, 11 октября 2025
Самые большие очереди фиксируют на границе с Польшей, отток мигрантов продолжается.
По данным Государственной пограничной службы Украины, с 4 по 10 октября 2025 года пассажиропоток через украинскую границу уменьшился на 8,2%, составив 515 тысяч человек.

Количество въехавших в Украину снизилось с 278 тысяч до 253 тысяч, а выехавших — с 283 тысяч до 262 тысяч. Пересечение границы транспортными средствами также сократилось с 137 тысяч до 129 тысяч, тогда как количество машин с гуманитарными грузами выросло с 481 до 501.

По состоянию на 9:00 субботы, 11 октября, на границе с Польшей самая большая очередь была в пункте пропуска «Шегини» — 45 легковых автомобилей. В «Краковце» ждали 35 машин, в «Устилуге» — 25, в «Грушеве» — 10. На границе с Венгрией очереди по 10 автомобилей фиксировали в пунктах «Тиса», «Вилок» и «Лужанка», а в «Косино» — 5 автомобилей. На границе со Словакией очередь была только в «Ужгороде» — 11 машин. На границе с Румынией 15 автомобилей скопилось в пункте «Порубное», тогда как в других пунктах очереди отсутствуют, как и на границе с Молдовой.

На этой неделе пассажиропоток впервые за длительное время был ниже показателей аналогичного периода 2024 года на 1,3%. В прошлом году в это время паломники выезжали после празднования «Рош га-Шана», что привело к преимуществу выездов (272 тысячи) над въездами (250 тысяч). Поток транспорта тогда был меньше — 124 тысячи.

В прошлом году пассажиропоток оставался на аналогичном уровне до осенних школьных каникул, когда наблюдался небольшой всплеск, после чего снизился примерно на 20% до рождественских и новогодних праздников.

С 10 мая 2022 года отток беженцев из Украины сменился притоком, который продолжался до 23 сентября 2022 года и составил 409 тысяч человек. Однако с конца сентября 2022 года, вероятно из-за новостей о мобилизации в России, «псевдореферендумах» на оккупированных территориях и массированных обстрелах энергетической инфраструктуры, количество выездов начало превышать въезды. С сентября 2022 года до первой годовщины полномасштабной войны отток составил 223 тысячи человек.

За второй год войны количество выездов превысило въезды на 25 тысяч, за третий — на 187 тысяч, а с начала четвертого года — на 189 тысяч.

Польша пересечение границы

