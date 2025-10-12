Практика судів
Посилення покарань не вирішить проблему СЗЧ — Жорін переконаний, що дезертирів стане більше

20:29, 12 жовтня 2025
«Боротьба з наслідками, а не причинами» – Жорін розкритикував підхід до проблеми СЗЧ у війську.
Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що посилення покарань не допоможе зменшити кількість випадків самовільного залишення місця служби. За його словами, натомість необхідно працювати над причинами, які штовхають військових покидати службу.

«Якщо ми не будемо реально працювати з проблемами у війську - кількість СЗЧ буде тільки збільшуватись. І жодні закони про збільшення відповідальності тут не допоможуть. Більшість рішень, які приймаються для боротьби з СЗЧ - це виключно боротьба з наслідками, а не причинами. Навіть питання переміщення між підрозділами досі не вирішили. Хоча часто саме бажання перевестись в іншу бригаду є причиною СЗЧ. Чому не дати зрозумілий та працюючий механізм (рапорти в Армії+ таким не вважаю) для того, щоб людина обрала собі місце для служби і могла там ефективно себе показати?» — зазначив Жорін.

Він підкреслив, що в деяких підрозділах показник СЗЧ дуже низький, тоді як в інших — надзвичайно високий, хоча вони виконують завдання на одному напрямку. На його думку, це свідчить про існування ефективних методів запобігання СЗЧ.

«Є частина підрозділів, де показник СЗЧ дуже низький, а є, де надзвичайно високий. При цьому вони виконують задачі на одному напрямку. То мабуть є методи, як цьому запобігти. І найперше тут — робота з особовим складом, створення справжньої сержантської гілки, нормальне відношення до людей та авторитет командирів», — додав він.

Жорін наголосив, що вирішення проблеми потребує реальної роботи, а не формальних рішень. «Не все так складно, але потребує реальної роботи, а не формальних рішень. У нас добре навчились говорити про реформи, але не робити їх», — підсумував він.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

