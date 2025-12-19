Зміна статусу суб’єкта лобіювання — який порядок та підстави

Припинення статусу лобіста здійснюється на підставі низки документів.

Фото: universidadeuropea.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закон України «Про лобіювання» передбачає у разі прийняття відповідного рішення суб’єктом лобіювання (лобістом) або у разі настання визначених обставин можливість припинити, зупинити, повторно набути та поновити статус суб’єкта лобіювання. Підстави та порядок зміни статусу суб’єкта лобіювання передбачені ч. 6 ст. 10 та ст. 13 Закону. Про це нагадало Національне агентство з питань запобігання корупції.

Припинення статусу лобіста здійснюється на підставі:

- заяви лобіста про припинення статусу, яку він може подати засобами Реєстру прозорості через свій електронний кабінет. У такому випадку статус припиняється з моменту подання заяви.

Таку заяву суб’єкт лобіювання може подати у разі прийняття ним рішення про припинення свого статусу.

За наявності окремих обставин, що забороняють бути лобістом (п. 3-9, 11-13 ч.4 ст.10 Закону) – суб’єкт лобіювання зобов’язаний подати відповідну заяву протягом п’ятнадцяти днів з дня їх виникнення.

- ухваленого Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) рішення про внесення до Реєстру прозорості запису у разі:

– встановлення НАЗК або судом обставин, які забороняють особі бути суб’єктом лобіювання або які свідчать про умисне порушення передбачених Законом обмежень щодо клієнта, бенефіціара, джерела фінансування лобіювання;

– смерті фізичної особи – суб’єкта лобіювання, оголошення її безвісно відсутньою або померлою;

– припинення юридичної особи – суб’єкта лобіювання.

Інформація щодо обставин, які можуть бути підставою для ухвалення НАЗК такого рішення, перевіряються протягом 30 днів з дня її отримання.

Повторне набуття статусу суб’єкта лобіювання відбувається:

якщо статус лобіста був припинений за поданою ним заявою. Особа може повторно набути статус одразу, подавши нову заяву з відповідним проханням;

якщо заява про припинення статуту була подана у зв’язку з виникненням обставин, за наявності яких заборонено бути суб’єктом лобіювання, повторне набуття статусу можливе лише після їх усунення;

якщо статус було припинено на підставі ухваленого НАЗК рішення про внесення до Реєстру прозорості запису у зв’язку з порушенням суб’єктом лобіювання вимог Закону, особа може повторно набути статус не раніше, ніж через два роки з дня припинення статусу і лише за умови, що обставини, які стали причиною припинення, були усунені.

Національне агентство розглядає заяву про повторне набуття статусу протягом 30 днів з дня її отримання.

Зупинення статусу суб’єкта лобіювання відбувається на підставі:

- заяви суб’єкта лобіювання про зупинення статусу;

Таку заяву суб’єкт лобіювання може подати у разі прийняття ним рішення про зупинення свого статусу, а за наявності окремих обставин, які забороняють бути суб’єктом лобіювання (п 1, 2, 10, 14 ч.4 ст. 10 Закону) – зобов’язаний подати таку заяву протягом 15 днів з дня їх виникнення;

- застосування до лобіста адміністративного стягнення у вигляді заборони здійснювати лобіювання.

Поновлення статусу суб’єкта лобіювання, якщо статус було зупинено, відбувається:

в першому випадку – за заявою особи про поновлення статусу суб’єкта лобіювання. НАЗК самостійно поновлює статус протягом п’яти днів після надходження від суб’єкта лобіювання відповідної заяви;

в другому випадку – НАЗК самостійно поновлює статус протягом п’яти днів після закінчення строку дії відповідного адміністративного стягнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.