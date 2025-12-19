  1. В Украине

Изменение статуса субъекта лоббирования — какой порядок и основания

19:07, 19 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прекращение статуса лоббиста осуществляется на основании ряда документов.
Изменение статуса субъекта лоббирования — какой порядок и основания
Фото: universidadeuropea.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закон Украины «О лоббировании» предусматривает в случае принятия соответствующего решения субъектом лоббирования (лоббистом) либо при наступлении определенных обстоятельств возможность прекратить, приостановить, повторно приобрести и возобновить статус субъекта лоббирования. Основания и порядок изменения статуса субъекта лоббирования предусмотрены ч. 6 ст. 10 и ст. 13 Закона. Об этом напомнило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Прекращение статуса лоббиста осуществляется на основании:

- заявления лоббиста о прекращении статуса, которое он может подать средствами Реестра прозрачности через свой электронный кабинет. В таком случае статус прекращается с момента подачи заявления.

Такое заявление субъект лоббирования может подать в случае принятия им решения о прекращении своего статуса.

При наличии отдельных обстоятельств, которые запрещают быть лоббистом (п. 3–9, 11–13 ч. 4 ст. 10 Закона), субъект лоббирования обязан подать соответствующее заявление в течение пятнадцати дней со дня их возникновения;

- принятого Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) решения о внесении в Реестр прозрачности записи в случае:

– установления НАЗК или судом обстоятельств, которые запрещают лицу быть субъектом лоббирования либо которые свидетельствуют об умышленном нарушении предусмотренных Законом ограничений относительно клиента, бенефициара, источника финансирования лоббирования;

– смерти физического лица — субъекта лоббирования, объявления его безвестно отсутствующим либо умершим;

– прекращения юридического лица — субъекта лоббирования.

Информация об обстоятельствах, которые могут быть основанием для принятия НАЗК такого решения, проверяется в течение 30 дней со дня ее получения.

Повторное приобретение статуса субъекта лоббирования происходит:

  • если статус лоббиста был прекращен по поданному им заявлению. Лицо может повторно приобрести статус немедленно, подав новое заявление с соответствующей просьбой;
  • если заявление о прекращении статуса было подано в связи с возникновением обстоятельств, при наличии которых запрещено быть субъектом лоббирования, повторное приобретение статуса возможно только после их устранения;
  • если статус был прекращен на основании принятого НАЗК решения о внесении в Реестр прозрачности записи в связи с нарушением субъектом лоббирования требований Закона, лицо может повторно приобрести статус не ранее чем через два года со дня прекращения статуса и только при условии, что обстоятельства, которые стали причиной прекращения, были устранены.
  • Национальное агентство рассматривает заявление о повторном приобретении статуса в течение 30 дней со дня его получения.

Приостановление статуса субъекта лоббирования происходит на основании:

- заявления субъекта лоббирования о приостановлении статуса.

Такое заявление субъект лоббирования может подать в случае принятия им решения о приостановлении своего статуса, а при наличии отдельных обстоятельств, которые запрещают быть субъектом лоббирования (п. 1, 2, 10, 14 ч. 4 ст. 10 Закона), — обязан подать такое заявление в течение 15 дней со дня их возникновения;

- применения к лоббисту административного взыскания в виде запрета осуществлять лоббирование.

Возобновление статуса субъекта лоббирования, если статус был приостановлен, происходит:

  • в первом случае — по заявлению лица о возобновлении статуса субъекта лоббирования. НАЗК самостоятельно возобновляет статус в течение пяти дней после поступления от субъекта лоббирования соответствующего заявления;
  • во втором случае — НАЗК самостоятельно возобновляет статус в течение пяти дней после окончания срока действия соответствующего административного взыскания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

НАПК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]