Для ліквідації наслідків вибухів у Березині на Житомирщині виділили 147 мільйонів

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 147,8 млн грн із резервного фонду державного бюджету Житомирській обласній військовій адміністрації. Ці кошти призначені для виплати компенсацій мешканцям села Березина, чиє житло постраждало внаслідок надзвичайної події техногенного характеру 2 липня 2025 року. Про це повідомив Міністерство розвитку громад та територій.

Загальна вартість заходів із ліквідації наслідків оцінюється у 237,8 млн грн. Крім державного фінансування, Житомирська ОВА спрямовує додатково 90 млн грн з обласного бюджету для повного відшкодування збитків жителям громади.

«Сьогоднішнє рішення Уряду — це критично важливий крок для підтримки людей, які опинилися в епіцентрі біди. Вдячний Кабінету Міністрів за виділення коштів із резервного фонду. Це дозволяє у повному обсязі — спільно з обласним бюджетом — забезпечити виплати постраждалим мешканцям Березини», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Усі кошти — як з державного, так і з обласного бюджетів — будуть передані як субвенція до бюджету Глибочицької територіальної громади. Виплати здійснюватимуться органами місцевого самоврядування безпосередньо на банківські рахунки постраждалих, які вони вказали у своїх заявах.

Загалом на отримання компенсації надійшла 301 заява. За результатами обстежень встановлено, що 47 домогосподарств зазнали повного руйнування і 190 житлових будинків потребують відновлення.

