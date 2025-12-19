Для ликвидации последствий взрывов в Березине на Житомирщине выделили 147 миллионов

47 домохозяйств понесли полное разрушение, и 190 жилых домов нуждаются в восстановлении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 147,8 млн грн из резервного фонда государственного бюджета Житомирской областной военной администрации. Эти средства предназначены для выплаты компенсаций жителям села Березина, чье жилье пострадало в результате чрезвычайного происшествия техногенного характера 2 июля 2025 года. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Общая стоимость мероприятий по ликвидации последствий оценивается в 237,8 млн грн. Кроме государственного финансирования, Житомирская ОВА дополнительно направляет 90 млн грн из областного бюджета для полного возмещения убытков жителям общины.

«Сегодняшнее решение Правительства — это критически важный шаг для поддержки людей, оказавшихся в эпицентре беды. Благодарен Кабинету Министров за выделение средств из резервного фонда. Это позволяет в полном объеме — совместно с областным бюджетом — обеспечить выплаты пострадавшим жителям Березины», — отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Все средства — как из государственного, так и из областного бюджетов — будут переданы в виде субвенции в бюджет Глубочицкой территориальной общины. Выплаты будут осуществляться органами местного самоуправления непосредственно на банковские счета пострадавших, которые они указали в своих заявлениях.

Всего на получение компенсации поступило 301 заявление. По результатам обследований установлено, что 47 домохозяйств понесли полное разрушение, и 190 жилых домов нуждаются в восстановлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.