Ужесточение наказаний не решит проблему СЗЧ — Жорин убежден, что дезертиров станет больше

«Борьба с последствиями, а не причинами» — Жорин раскритиковал подход к проблеме СЗЧ в армии.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что ужесточение наказаний не поможет уменьшить количество случаев самовольного оставления места службы. По его словам, вместо этого необходимо работать над причинами, которые толкают военных покидать службу.

«Если мы не будем реально работать с проблемами в армии, количество СЗЧ будет только увеличиваться. И никакие законы об увеличении ответственности здесь не помогут. Большинство решений, которые принимаются для борьбы с СЗЧ, – это исключительно борьба с последствиями, а не причинами. Даже вопрос перемещения между подразделениями до сих пор не решили. Хотя часто именно желание перевестись в другую бригаду является причиной СЗЧ. Почему не дать понятный и работающий механизм (рапорты в Армии+ таким не считаю) для того, чтобы человек выбрал себе место для службы и мог там эффективно себя показать?» — отметил Жорин.

Он подчеркнул, что в некоторых подразделениях показатель СЗЧ очень низкий, тогда как в других — чрезвычайно высокий, хотя они выполняют задачи в одном направлении. По его мнению, это свидетельствует о существовании эффективных методов предотвращения СЗЧ.

«Есть часть подразделений, где показатель СЗЧ очень низкий, а есть, где чрезвычайно высокий. При этом они выполняют задачи в одном направлении. Наверное, есть методы, как этого избежать. И в первую очередь здесь — работа с личным составом, создание настоящей сержантской ветви, нормальное отношение к людям и авторитет командиров», — добавил он.

Жорин подчеркнул, что решение проблемы требует реальной работы, а не формальных решений. «Не все так сложно, но требует реальной работы, а не формальных решений. У нас хорошо научились говорить о реформах, но не делать их», — подытожил он.

