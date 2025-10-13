У Держпраці пояснили, які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я

Роботодавець має право звільнити працівника за невідповідність займаній посаді через стан здоров’я лише за умови наявності документального підтвердження його нездатності виконувати трудові обов’язки.

У трудових правовідносинах інколи виникають ситуації, коли працівник за станом здоров’я більше не здатен виконувати свої посадові обов’язки. У таких випадках закон передбачає можливість припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, але виключно за наявності належного медичного підтвердження.

У Держпраці роз’яснили, які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я.

Відповідно до чинного законодавства України, зокрема до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця через невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, який затверджений постановою Кабінету Міністрів №1449, є чітко визначені документи, що можуть слугувати підставою для такого розірвання договору.

Ці документи мають офіційно засвідчити, що стан здоров’я працівника не дозволяє йому надалі виконувати робочі обов’язки на займаній посаді. Зокрема, такими підтвердженнями можуть бути:

- Довідка з медичного закладу, у якій зазначено висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). У довідці має бути чітко прописано, що через стан здоров’я працівникові рекомендовано змінити місце роботи. Такий висновок також повинен бути зафіксований у журналі обліку висновків ЛКК, що ведеться в лікувальному закладі.

- Повідомлення роботодавця про встановлення інвалідності працівнику, в якому вказано групу інвалідності та її причину. Така інформація може підтверджуватися, зокрема, випискою з акта огляду в закладі медичної експертизи або відомостями з індивідуальної програми реабілітації.

- Медична довідка про проходження медичного огляду, яка підтверджує стан здоров’я працівника. Така довідка може бути видана за результатами попереднього або періодичного медогляду, проведеного комісією в установі охорони здоров’я. Цей документ особливо важливий для працівників окремих категорій, де законодавством передбачено регулярне медичне обстеження (наприклад, для водіїв, працівників з шкідливими умовами праці тощо).

Отже, лише за наявності одного з вищевказаних документів роботодавець може обґрунтовано ініціювати процедуру розірвання трудового договору з працівником через стан його здоров’я. При цьому має бути забезпечено дотримання всіх прав працівника, включно з правом на призначення дострокової пенсії, якщо він має на це право.

