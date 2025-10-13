Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці пояснили, які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я

12:19, 13 жовтня 2025
Роботодавець має право звільнити працівника за невідповідність займаній посаді через стан здоров’я лише за умови наявності документального підтвердження його нездатності виконувати трудові обов’язки.
У Держпраці пояснили, які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У трудових правовідносинах інколи виникають ситуації, коли працівник за станом здоров’я більше не здатен виконувати свої посадові обов’язки. У таких випадках закон передбачає можливість припинення трудового договору з ініціативи роботодавця, але виключно за наявності належного медичного підтвердження.

У Держпраці роз’яснили, які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я.

Відповідно до чинного законодавства України, зокрема до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця через невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, який затверджений постановою Кабінету Міністрів №1449, є чітко визначені документи, що можуть слугувати підставою для такого розірвання договору.

Ці документи мають офіційно засвідчити, що стан здоров’я працівника не дозволяє йому надалі виконувати робочі обов’язки на займаній посаді. Зокрема, такими підтвердженнями можуть бути:

- Довідка з медичного закладу, у якій зазначено висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК). У довідці має бути чітко прописано, що через стан здоров’я працівникові рекомендовано змінити місце роботи. Такий висновок також повинен бути зафіксований у журналі обліку висновків ЛКК, що ведеться в лікувальному закладі.

- Повідомлення роботодавця про встановлення інвалідності працівнику, в якому вказано групу інвалідності та її причину. Така інформація може підтверджуватися, зокрема, випискою з акта огляду в закладі медичної експертизи або відомостями з індивідуальної програми реабілітації.

- Медична довідка про проходження медичного огляду, яка підтверджує стан здоров’я працівника. Така довідка може бути видана за результатами попереднього або періодичного медогляду, проведеного комісією в установі охорони здоров’я. Цей документ особливо важливий для працівників окремих категорій, де законодавством передбачено регулярне медичне обстеження (наприклад, для водіїв, працівників з шкідливими умовами праці тощо).

Отже, лише за наявності одного з вищевказаних документів роботодавець може обґрунтовано ініціювати процедуру розірвання трудового договору з працівником через стан його здоров’я. При цьому має бути забезпечено дотримання всіх прав працівника, включно з правом на призначення дострокової пенсії, якщо він має на це право.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився стосовно підстав проведення обшуку без санкції суду у корупційних справах

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що протокол обшуку є недопустимим доказом внаслідок відсутності ухвали слідчого судді та невідкладності, порушення адвокатських гарантій через місце його проведення, а також у зв’язку зі зверненням про надання дозволу на обшук прокурором, а не слідчим.

Існує загроза блокування рахунків КСУ – у Конституційному Суді попередили, що проект бюджету-2026 не покриває видатки на виконання рішень судів

У проекті бюджету на 2026 рік не передбачено 7,3 млн грн на виконання рішень судів у справі екс-судді КСУ Олександра Касмініна, якого свого часу звільнив своїм указом Президент Володимир Зеленський.

Член Комітету з нацбезпеки Федієнко вирішив зібрати відгуки щодо роботи ТЦК — зокрема стосовно утримання в ТЦК без засобів звʼязку

Яких реформ бракує ТЦК та СП – член Комітету ВР з нацбезпеки вирішив зібрати відгуки про роботу ТЦК.

Конституційний Суд залишається без двох суддів по квоті Верховної Ради – чому так сталося і що далі

Парламент не зміг призначити суддів КСУ по своїй квоті, однак, схоже, що іншого вибору у народних депутатів не було.

ДЕСС розглядатиме факти використання релігійної організації для пропаганди ідеології «русского міра» – Кабмін вніс зміни до положення

Також уряд передбачив порядок оскарження актів ДЕСС.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду