В Гоструда пояснили, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья

Работодатель имеет право уволить работника за несоответствие занимаемой должности из-за состояния здоровья только при наличии документального подтверждения его неспособности выполнять трудовые обязанности.

В трудовых правоотношениях иногда возникают ситуации, когда работник по состоянию здоровья больше не способен выполнять свои должностные обязанности. В таких случаях законом предусмотрена возможность прекращения трудового договора по инициативе работодателя, но исключительно при наличии соответствующего медицинского подтверждения.

В Гоструда разъяснили, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья.

Согласно действующему законодательству Украины, в частности Порядку расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с несоответствием работника занимаемой должности по состоянию здоровья, утверждённому постановлением Кабинета Министров №1449, существует чёткий перечень документов, которые могут служить основанием для такого расторжения договора.

Эти документы должны официально подтверждать, что состояние здоровья работника не позволяет ему и далее выполнять трудовые обязанности на занимаемой должности. В частности, такими подтверждениями могут быть:

Справка из медицинского учреждения, в которой содержится заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК). В справке должно быть чётко указано, что по состоянию здоровья работнику рекомендована смена места работы. Такое заключение также должно быть зафиксировано в журнале учёта заключений ВКК, который ведётся в лечебном учреждении.

Уведомление работодателя об установлении инвалидности работнику, в котором указана группа инвалидности и причина её установления. Такая информация может подтверждаться, в частности, выпиской из акта осмотра в учреждении медицинской экспертизы либо сведениями из индивидуальной программы реабилитации.

Медицинская справка о прохождении медицинского осмотра, которая подтверждает состояние здоровья работника. Такая справка может быть выдана по результатам предварительного или периодического медосмотра, проведённого комиссией в учреждении здравоохранения. Этот документ особенно важен для работников отдельных категорий, для которых законодательством предусмотрены регулярные медицинские обследования (например, для водителей, работников с вредными условиями труда и т.п.).

Таким образом, только при наличии одного из вышеуказанных документов работодатель имеет право обоснованно инициировать процедуру расторжения трудового договора с работником по состоянию его здоровья. При этом должно быть обеспечено соблюдение всех прав работника, включая право на назначение досрочной пенсии, если он имеет на это право.

