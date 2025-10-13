Практика судов
  1. В Украине

В Гоструда пояснили, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья

12:19, 13 октября 2025
Работодатель имеет право уволить работника за несоответствие занимаемой должности из-за состояния здоровья только при наличии документального подтверждения его неспособности выполнять трудовые обязанности.
В Гоструда пояснили, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В трудовых правоотношениях иногда возникают ситуации, когда работник по состоянию здоровья больше не способен выполнять свои должностные обязанности. В таких случаях законом предусмотрена возможность прекращения трудового договора по инициативе работодателя, но исключительно при наличии соответствующего медицинского подтверждения.

В Гоструда разъяснили, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья.

Согласно действующему законодательству Украины, в частности Порядку расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с несоответствием работника занимаемой должности по состоянию здоровья, утверждённому постановлением Кабинета Министров №1449, существует чёткий перечень документов, которые могут служить основанием для такого расторжения договора.

Эти документы должны официально подтверждать, что состояние здоровья работника не позволяет ему и далее выполнять трудовые обязанности на занимаемой должности. В частности, такими подтверждениями могут быть:

Справка из медицинского учреждения, в которой содержится заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК). В справке должно быть чётко указано, что по состоянию здоровья работнику рекомендована смена места работы. Такое заключение также должно быть зафиксировано в журнале учёта заключений ВКК, который ведётся в лечебном учреждении.

Уведомление работодателя об установлении инвалидности работнику, в котором указана группа инвалидности и причина её установления. Такая информация может подтверждаться, в частности, выпиской из акта осмотра в учреждении медицинской экспертизы либо сведениями из индивидуальной программы реабилитации.

Медицинская справка о прохождении медицинского осмотра, которая подтверждает состояние здоровья работника. Такая справка может быть выдана по результатам предварительного или периодического медосмотра, проведённого комиссией в учреждении здравоохранения. Этот документ особенно важен для работников отдельных категорий, для которых законодательством предусмотрены регулярные медицинские обследования (например, для водителей, работников с вредными условиями труда и т.п.).

Таким образом, только при наличии одного из вышеуказанных документов работодатель имеет право обоснованно инициировать процедуру расторжения трудового договора с работником по состоянию его здоровья. При этом должно быть обеспечено соблюдение всех прав работника, включая право на назначение досрочной пенсии, если он имеет на это право.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Существует угроза блокирования счетов КСУ – в Конституционном Суде предупредили, что проект бюджета-2026 не покрывает расходы на выполнение решений судов

В проекте бюджета на 2026 год не предусмотрено 7,3 млн грн на выполнение решений судов по делу экс-судьи КСУ Александра Касминина, которого в свое время уволил своим указом Президент Владимир Зеленский.

Член Комитета по нацбезопасности Федиенко решил собрать отзывы о работе ТЦК – в частности, касательно содержания в ТЦК без средств связи

Каких реформ не хватает ТЦК и СП – член Комитета ВР по нацбезопасности решил собрать отзывы о работе ТЦК.

Конституционный Суд остается без двух судей по квоте Верховной Рады – почему так произошло и что дальше

Парламент не смог назначить судей КСУ по своей квоте, однако, похоже, что другого выбора у народных депутатов не было.

ГЭСС будет рассматривать факты использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира» – Кабмин внес изменения в положение

Также правительство предусмотрело порядок обжалования актов ГЭСС.

Кабмин сможет включать и исключать из списка страны, с которыми украинцам разрешено иметь множественное гражданство – в зависимости от уровня поддержки Украины

Легальность наличия множественного гражданства будет зависеть от списка государств, который Кабмин сможет менять – сегодня включить иностранное государство в свой перечень, а завтра – исключить его, если оно не поддерживает Украину.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду