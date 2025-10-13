Обов’язки тимчасово виконуватиме віцеспікерка Орінта Лейпуте.

Спікера парламенту Литви Юозаса Олекаса госпіталізували через інфекцію, повідомляє Delfi.

«Спікера через інфекцію було госпіталізовано», — повідомила радниця Олекаса Гітана Летукене.

За її словами, лікарі оцінюють стан 69-річного політика як стабільний. Під час його лікування обов’язки спікера виконуватиме віцеспікерка парламенту Орінта Лейпуте.

