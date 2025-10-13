Обязанности временно будет исполнять вице-спикер Оринта Лейпуте.

Спикера парламента Литвы Юозаса Олекаса госпитализировали из-за инфекции, сообщает Delfi.

«Спикер из-за инфекции был госпитализирован», — сообщила советник Олекаса Гитана Летукене.

По ее словам, врачи оценивают состояние 69-летнего политика как стабильное. Во время его лечения обязанности спикера будет исполнять вице-спикер парламента Оринта Лейпуте.

