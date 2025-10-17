Практика судів
  1. В Україні

Як підтвердити страховий стаж для пенсії за відсутності трудової книжки – пояснення

10:36, 17 жовтня 2025
Документи або свідчення двох осіб можуть підтвердити стаж до 2004 року.
Право на страхову пенсію в Україні залежить від страхового стажу, набутого особою. Після 1 січня 2004 року, коли набрав чинності Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», стаж обчислюється за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Для періодів роботи до цієї дати основним документом є трудова книжка, видана при першому працевлаштуванні.

У ПФУ пояснили, що у разі втрати трудової книжки, відсутності в ній записів або наявності неправильних чи неточних даних, стаж до 2004 року можна підтвердити відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637. Для цього використовуються такі документи:

  • дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • виписки або довідки, складені, зокрема, на основі даних інформаційних чи інформаційно-комунікаційних систем підприємств, установ, організацій;
  • особові рахунки та відомості про видачу заробітної плати;
  • посвідчення, характеристики, письмові трудові договори з відмітками про їх виконання та інші документи, що містять відомості про періоди роботи;
  • членські квитки профспілок із відмітками про сплату внесків.

Якщо необхідних даних у реєстрі немає, а підприємство, установа чи організація розташовані на тимчасово окупованій території, у зоні бойових дій або на територіях, що перебували в окупації, і їхні документи знищені чи пошкоджені через війну, стаж можна підтвердити свідченнями щонайменше двох осіб. Ці свідки повинні:

  • знати заявника за спільною роботою на одному підприємстві, в установі, організації чи в одній системі;
  • мати документи, що підтверджують їхню власну роботу за той період, який вони засвідчують для заявника.

Якщо трудова книжка є, але містить виправлення чи недостовірні записи про роботу на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя, стаж підтверджується спеціальними Комісіями з питань підтвердження стажу роботи. Такі комісії створено при кожному головному управлінні Пенсійного фонду України в областях та місті Києві, відповідно до постанови правління ПФУ від 10.11.2006 № 18-1.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

