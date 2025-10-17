Практика судов
Как подтвердить страховой стаж для пенсии при отсутствии трудовой книжки – объяснение

10:36, 17 октября 2025
Документы или показания двух лиц могут подтвердить стаж до 2004 года.
Право на страховую пенсию в Украине зависит от страхового стажа, приобретенного лицом. После 1 января 2004 года, когда вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», стаж исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Для периодов работы до этой даты основным документом является трудовая книжка, выданная при первом трудоустройстве.

В ПФУ пояснили, что в случае утери трудовой книжки, отсутствия в ней записей или наличия неправильных или неточных данных, стаж до 2004 года можно подтвердить в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 12.08.1993 № 637. Для этого используются следующие документы:

  • данные из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  • выписки или справки, составленные, в частности, на основе данных информационных или информационно-коммуникационных систем предприятий, учреждений, организаций;
  • личные счета и сведения о выдаче заработной платы;
  • удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы;
  • членские билеты профсоюзов с отметками об уплате взносов.

Если необходимых данных в реестре нет, а предприятие, учреждение или организация расположены на временно оккупированной территории, в зоне боевых действий или на территориях, находившихся в оккупации, и их документы уничтожены или повреждены из-за войны, стаж можно подтвердить показаниями не менее двух человек. Эти свидетели должны:

  • знать заявителя по совместной работе на одном предприятии, в учреждении, организации или в одной системе;
  • иметь документы, подтверждающие их собственную работу за тот период, который они удостоверяют для заявителя.

Если трудовая книжка есть, но содержит исправления или недостоверные записи о работе на предприятиях, расположенных на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Автономной Республики Крым или города Севастополя, стаж подтверждается специальными комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы. Такие комиссии созданы при каждом главном управлении Пенсионного фонда Украины в областях и городе Киеве, в соответствии с постановлением правления ПФУ от 10.11.2006 № 18-1.

