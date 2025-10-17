Практика судів
Рахункова палата виявила системні порушення у використанні коштів на фортифікації

13:15, 17 жовтня 2025
Аудит показав затримки з реалізацією державної програми, помилки в обліку та ризики завищення вартості робіт на суму близько 5 мільярдів гривень.
Ілюстративне фото з відкритих джерел
Рахункова палата України повідомила про виявлення системних недоліків у використанні коштів на фортифікаційні споруди.

Зокрема, Рахункова палата затвердила Звіт про результати аудиту використання бюджетних коштів, спрямованих на будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.

Перевірку провели за період із січня 2023 по вересень 2024 року. До участі у засіданні залучили представників Міністерства оборони, державних замовників та народного депутата України. Відповідальним за аудит виступив член Рахункової палати Геннадій Пліс.

Аудитори виявили низку системних проблем, що гальмували належне будівництво фортифікацій:

  • недостатнє нормативно-правове регулювання та затримки із затвердженням державної програми;
  • помилки в обліку, звітності та оцінці готовності об’єктів;
  • використання коштів резервного фонду, який має бути спрямований на непередбачені видатки;
  • невикористання бюджетних коштів у повному обсязі, наявність простроченої дебіторської заборгованості;
  • ризики завищення вартості робіт і матеріалів.

Загальна сума виявлених порушень і недоліків склала близько 5 мільярдів гривень. Водночас більшість із них були усунуті під час перевірки.

Зокрема:

  • удосконалено нормативну базу у сфері фортифікаційного будівництва;
  • погашено майже всю заборгованість;
  • повернуто невикористані кошти резервного фонду до держбюджету;
  • скориговано договірну вартість матеріалів і послуг;
  • подано позови для стягнення штрафів із недобросовісних підрядників;
  • частину матеріалів передано Збройним Силам України.

Рішення Рахункової палати та повний Звіт направлять Президенту, Верховній Раді, профільному парламентському комітету, Кабміну, Міноборони та державним замовникам — для подальшого реагування з урахуванням вимог законодавства про державну таємницю.

Рахункова палата

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
