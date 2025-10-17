Рахункова палата виявила системні порушення у використанні коштів на фортифікації

Рахункова палата України повідомила про виявлення системних недоліків у використанні коштів на фортифікаційні споруди.
Зокрема, Рахункова палата затвердила Звіт про результати аудиту використання бюджетних коштів, спрямованих на будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.
Перевірку провели за період із січня 2023 по вересень 2024 року. До участі у засіданні залучили представників Міністерства оборони, державних замовників та народного депутата України. Відповідальним за аудит виступив член Рахункової палати Геннадій Пліс.
Аудитори виявили низку системних проблем, що гальмували належне будівництво фортифікацій:
Загальна сума виявлених порушень і недоліків склала близько 5 мільярдів гривень. Водночас більшість із них були усунуті під час перевірки.
Зокрема:
Рішення Рахункової палати та повний Звіт направлять Президенту, Верховній Раді, профільному парламентському комітету, Кабміну, Міноборони та державним замовникам — для подальшого реагування з урахуванням вимог законодавства про державну таємницю.
