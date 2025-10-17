Рахункова палата виявила системні порушення у використанні коштів на фортифікації

Аудит показав затримки з реалізацією державної програми, помилки в обліку та ризики завищення вартості робіт на суму близько 5 мільярдів гривень.

Рахункова палата України повідомила про виявлення системних недоліків у використанні коштів на фортифікаційні споруди.

Зокрема, Рахункова палата затвердила Звіт про результати аудиту використання бюджетних коштів, спрямованих на будівництво військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.

Перевірку провели за період із січня 2023 по вересень 2024 року. До участі у засіданні залучили представників Міністерства оборони, державних замовників та народного депутата України. Відповідальним за аудит виступив член Рахункової палати Геннадій Пліс.

Аудитори виявили низку системних проблем, що гальмували належне будівництво фортифікацій:

недостатнє нормативно-правове регулювання та затримки із затвердженням державної програми;

помилки в обліку, звітності та оцінці готовності об’єктів;

використання коштів резервного фонду, який має бути спрямований на непередбачені видатки;

невикористання бюджетних коштів у повному обсязі, наявність простроченої дебіторської заборгованості;

ризики завищення вартості робіт і матеріалів.

Загальна сума виявлених порушень і недоліків склала близько 5 мільярдів гривень. Водночас більшість із них були усунуті під час перевірки.

Зокрема:

удосконалено нормативну базу у сфері фортифікаційного будівництва;

погашено майже всю заборгованість;

повернуто невикористані кошти резервного фонду до держбюджету;

скориговано договірну вартість матеріалів і послуг;

подано позови для стягнення штрафів із недобросовісних підрядників;

частину матеріалів передано Збройним Силам України.

Рішення Рахункової палати та повний Звіт направлять Президенту, Верховній Раді, профільному парламентському комітету, Кабміну, Міноборони та державним замовникам — для подальшого реагування з урахуванням вимог законодавства про державну таємницю.

