Практика судов
  1. В Украине

Счетная палата выявила системные нарушения в использовании средств на фортификации

13:15, 17 октября 2025
Аудит показал задержки в реализации государственной программы, ошибки в учете и риски завышения стоимости работ на сумму около 5 миллиардов гривен.
Счетная палата выявила системные нарушения в использовании средств на фортификации
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Счетная палата Украины сообщила о выявлении системных недостатков в использовании средств на фортификационные сооружения.

В частности, Счетная палата утвердила Отчет о результатах аудита использования бюджетных средств, направленных на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Проверку провели за период с января 2023 по сентябрь 2024 года. К участию в заседании были привлечены представители Министерства обороны, государственных заказчиков и народный депутат. Ответственным за аудит выступил член Счетной палаты Геннадий Плис.

Аудиторы выявили ряд системных проблем, которые тормозили надлежащее строительство фортификаций:

  • недостаточное нормативно-правовое регулирование и задержки с утверждением государственной программы;
  • ошибки в учете, отчетности и оценке готовности объектов;
  • использование средств резервного фонда, который должен направляться на непредвиденные расходы;
  • неиспользование бюджетных средств в полном объеме, наличие просроченной дебиторской задолженности;
  • риски завышения стоимости работ и материалов.

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила около 5 миллиардов гривен. В то же время большинство из них были устранены в ходе проверки.

В частности:

  • усовершенствована нормативная база в сфере фортификационного строительства;
  • погашена почти вся задолженность;
  • возвращены неиспользованные средства резервного фонда в госбюджет;
  • скорректирована договорная стоимость материалов и услуг;
  • поданы иски о взыскании штрафов с недобросовестных подрядчиков;
  • часть материалов передана Вооруженным Силам Украины.

Решение Счетной палаты и полный Отчет направят Президенту, Верховной Раде, профильному парламентскому комитету, Кабмину, Минобороны и государственным заказчикам — для дальнейшего реагирования с учетом требований законодательства о государственной тайне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Один из влиятельных чиновников ЕС может занять важный пост в центре принятия решений, что беспокоит Урсулу фон дер Ляйен – Politico

Возвращение в Еврокомиссию чиновника времен Жан-Клода Юнкера может усилить битву за влияния между Урсулой фон дер Ляйен и Каей Каллас.

Кабмин заложил в бюджет на 2026 год 14 млрд грн налоговых поступлений от закона о «налоге на OLX» и раскрытии банковской тайны

Правительство решило заложить в законопроект о бюджете на 2026 год доходы, которые могут поступить в результате принятия закона о налогообложении продавцов на онлайн-платформах и введения акцизного налога на газированные напитки – в общей сложности 22,5 млрд грн.

В ВСП заявили, что будут адаптировать заключение Венецианской комиссии «под украинские реалии» после того, как общественные активисты назвали его «ударом по судебной реформе»

В ВСП заявили, что хотя заключение Венецианской комиссии, констатирующее несистемность судебных реформ, является важным, оно должно быть адаптировано к украинским реалиям – поэтому его еще будут обсуждать с «экспертами».

Электронные торги могут быть признаны недействительными, если на момент их проведения имущество не принадлежало должнику в исполнительном производстве – Верховный Суд

Верховный Суд согласился с выводами судов о признании электронных торгов недействительными и отмене решения о государственной регистрации прав и их обременений.

Адвокат в ВАКС по собственной инициативе привлек эксперта без определения суда – что решил Верховный Суд относительно допустимости получения доказательства

Прокурор указывал на безосновательное принятие судом апелляционной инстанции заключения эксперта в качестве допустимого доказательства, поскольку сторона защиты без определения суда по собственному ходатайству привлекла эксперта для проведения экспертизы, что привело к получению нового доказательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області