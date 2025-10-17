Счетная палата выявила системные нарушения в использовании средств на фортификации

Счетная палата Украины сообщила о выявлении системных недостатков в использовании средств на фортификационные сооружения.
В частности, Счетная палата утвердила Отчет о результатах аудита использования бюджетных средств, направленных на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.
Проверку провели за период с января 2023 по сентябрь 2024 года. К участию в заседании были привлечены представители Министерства обороны, государственных заказчиков и народный депутат. Ответственным за аудит выступил член Счетной палаты Геннадий Плис.
Аудиторы выявили ряд системных проблем, которые тормозили надлежащее строительство фортификаций:
Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила около 5 миллиардов гривен. В то же время большинство из них были устранены в ходе проверки.
В частности:
Решение Счетной палаты и полный Отчет направят Президенту, Верховной Раде, профильному парламентскому комитету, Кабмину, Минобороны и государственным заказчикам — для дальнейшего реагирования с учетом требований законодательства о государственной тайне.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.