Счетная палата выявила системные нарушения в использовании средств на фортификации

Аудит показал задержки в реализации государственной программы, ошибки в учете и риски завышения стоимости работ на сумму около 5 миллиардов гривен.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Счетная палата Украины сообщила о выявлении системных недостатков в использовании средств на фортификационные сооружения.

В частности, Счетная палата утвердила Отчет о результатах аудита использования бюджетных средств, направленных на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Проверку провели за период с января 2023 по сентябрь 2024 года. К участию в заседании были привлечены представители Министерства обороны, государственных заказчиков и народный депутат. Ответственным за аудит выступил член Счетной палаты Геннадий Плис.

Аудиторы выявили ряд системных проблем, которые тормозили надлежащее строительство фортификаций:

недостаточное нормативно-правовое регулирование и задержки с утверждением государственной программы;

ошибки в учете, отчетности и оценке готовности объектов;

использование средств резервного фонда, который должен направляться на непредвиденные расходы;

неиспользование бюджетных средств в полном объеме, наличие просроченной дебиторской задолженности;

риски завышения стоимости работ и материалов.

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков составила около 5 миллиардов гривен. В то же время большинство из них были устранены в ходе проверки.

В частности:

усовершенствована нормативная база в сфере фортификационного строительства;

погашена почти вся задолженность;

возвращены неиспользованные средства резервного фонда в госбюджет;

скорректирована договорная стоимость материалов и услуг;

поданы иски о взыскании штрафов с недобросовестных подрядчиков;

часть материалов передана Вооруженным Силам Украины.

Решение Счетной палаты и полный Отчет направят Президенту, Верховной Раде, профильному парламентскому комитету, Кабмину, Минобороны и государственным заказчикам — для дальнейшего реагирования с учетом требований законодательства о государственной тайне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.