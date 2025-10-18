На Закарпатті викрили прикордонника, який допомагав ухилянтам потрапити за кордон

Зловмисник також сприяв переміщенню тютюнових виробів через кордон.

На Закарпатті правоохоронці викрили та затримали прикордонника, який сприяв здійсненню протиправної діяльності на кордоні. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Правоохоронці задокументували факти одержання військовослужбовцем Мукачівського прикордонного загону хабарів на загальну суму у розмірі 5 тисяч доларів США. За ці кошти перевертень у погонах мав сприяти незаконному переправленню з України в Румунію військовозобов’язаного чоловіка, а також переміщенню тютюнових виробів через кордон.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст. 368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» та ч. 3 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

