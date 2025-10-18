На Закарпатье разоблачили пограничника, который помогал уклонистам попасть за границу

Злоумышленник также способствовал перемещению табачных изделий через границу.

На Закарпатье правоохранители разоблачили и задержали пограничника, который содействовал осуществлению противоправной деятельности на границе. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Правоохранители задокументировали факты получения военнослужащим Мукачевского пограничного отряда взяток на общую сумму 5 тысяч долларов США. За эти деньги оборотень в погонах должен был способствовать незаконному переправлению из Украины в Румынию военнообязанного мужчины, а также перемещению табачных изделий через границу.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 368 УК Украины «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом» и ч.3 ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

