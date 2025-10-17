Практика судів
  1. В Україні

Паспорт втрачено чи викрадено: як відновити

18:21, 17 жовтня 2025
У міграційній службі пояснили, як відновити документи, що посвідчують особу.
Міграційна служба Дніпропетровської області інформує громадян про алгоритм дій у разі втрати або викрадення паспорта.

Зазначається, що діяти потрібно наступним чином:

- Негайно зверніться до поліції. Подайте заяву про втрату чи викрадення документа. Це захистить ваші банківські рахунки та допоможе оскаржити можливі незаконні дії зловмисників.

- Скористайтеся Дією. На час оформлення нового паспорта можна користуватися цифровими документами у застосунку Дія» вони мають таку ж юридичну силу.

- Зверніться до ДМС або ЦНАП.

- Для оформлення нового паспорта потрібно подати пакет документів, зокрема:

  • заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 року;
  • витяг з ЄРДР (у разі викрадення);
  • документи, що підтверджують сплату адмінзбору (звільнення від сплати);
  • свідоцтва про народження дітей, шлюб, зміну імені (за наявності);
  • документ про присвоєння РНОКПП (ідентифікаційний код);
  • інші документи, що можуть підтвердити особу.

В окремих випадках потрібні додаткові документи. Наприклад, якщо паспорт втрачено за кордоном або особа не може пересуватися самостійно, то додаються медичні висновки чи документи про консульський облік.

Для українців із тимчасово окупованих територій важливо знати: якщо паспорт було отримано після 2014 року на території, непідконтрольній Україні, у Єдиному демографічному реєстрі відсутні дані.

У такому випадку потрібно пройти процедуру встановлення особи. Це займає більше часу та потребує розширеного пакета документів — наприклад, дипломів, свідоцтв про народження чи шлюб, водійських прав або інших офіційних документів, які можуть підтвердити вашу особу.

паспорт

