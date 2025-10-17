Паспорт потерян или похищен: как восстановить

В миграционной службе объяснили, как восстановить документы, удостоверяющие личность.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области информирует граждан об алгоритме действий в случае утери или кражи паспорта.

Указывается, что действовать нужно следующим образом:

- Немедленно обратитесь в полицию. Подайте заявление о потере или краже документа. Это защитит ваши банковские счета и поможет оспорить возможные незаконные действия злоумышленников.

- Воспользуйтесь приложением «Дія». На время оформления нового паспорта можно пользоваться цифровыми документами в приложении — они имеют такую же юридическую силу.

- Обратитесь в Миграционную службу или ЦНАП.

- Для оформления нового паспорта необходимо подать пакет документов, в частности:

заявление установленного МВД образца о потере или краже паспорта образца 1994 года;

выписку из ЕРДР (в случае кражи);

документы, подтверждающие уплату админсбора (или освобождение от уплаты);

свидетельства о рождении детей, заключении брака, смене имени (при наличии);

документ о присвоении РНОКПП (идентификационного кода);

другие документы, которые могут подтвердить личность.

В отдельных случаях требуются дополнительные документы. Например, если паспорт утерян за границей или человек не может передвигаться самостоятельно, необходимо предоставить медицинские заключения или документы о консульском учёте.

Для граждан Украины с временно оккупированных территорий важно знать: если паспорт был получен после 2014 года на территории, неподконтрольной Украине, в Едином демографическом реестре отсутствуют данные.

В таком случае необходимо пройти процедуру установления личности. Это занимает больше времени и требует расширенного пакета документов — например, дипломов, свидетельств о рождении или браке, водительских прав или других официальных документов, которые могут подтвердить вашу личность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.