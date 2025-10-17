Паспорт потерян или похищен: как восстановить

Миграционная служба Днепропетровской области информирует граждан об алгоритме действий в случае утери или кражи паспорта.
Указывается, что действовать нужно следующим образом:
- Немедленно обратитесь в полицию. Подайте заявление о потере или краже документа. Это защитит ваши банковские счета и поможет оспорить возможные незаконные действия злоумышленников.
- Воспользуйтесь приложением «Дія». На время оформления нового паспорта можно пользоваться цифровыми документами в приложении — они имеют такую же юридическую силу.
- Обратитесь в Миграционную службу или ЦНАП.
- Для оформления нового паспорта необходимо подать пакет документов, в частности:
В отдельных случаях требуются дополнительные документы. Например, если паспорт утерян за границей или человек не может передвигаться самостоятельно, необходимо предоставить медицинские заключения или документы о консульском учёте.
Для граждан Украины с временно оккупированных территорий важно знать: если паспорт был получен после 2014 года на территории, неподконтрольной Украине, в Едином демографическом реестре отсутствуют данные.
В таком случае необходимо пройти процедуру установления личности. Это занимает больше времени и требует расширенного пакета документов — например, дипломов, свидетельств о рождении или браке, водительских прав или других официальных документов, которые могут подтвердить вашу личность.
