Білошицький прокоментував «лимони» штрафів за порушення ПДР

Поліція зафіксувала понад мільйон порушень від початку року через перевищення швидкості.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На тлі «лимонної лихоманки», яку запустив monobank на честь 10-мільйонного клієнта, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів про «лимони» штрафів за порушення правил дорожнього руху. Білошицький зазначив, що кількість порушень ПДР від початку року перевищила один мільйон. Найпоширенішим порушенням є перевищення швидкості. За допомогою системи автоматичної фіксації поліцейські винесли 3 957 762 постанови про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

Крім того, за допомогою приладів TruCAM до відповідальності притягнули 618 790 водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості.

«Штрафи — це не просто цифри у звітах. Кожна постанова — це чиясь ризикована манера водіння, перевищення, неуважність або поспіх, які можуть мати негативні наслідки. Безпечна швидкість — не про штраф, а про життя. І нехай ви будете серед «лимонів» свідомих водіїв, що дотримуються ПДР», – наголосив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.